Arrimadas propondrá a Sánchez un plan sin estado de alarma y mantener las ayudas

Actualizada 04/05/2020 a las 18:42

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha dicho que este lunes hablará con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y le propondrá una hoja de ruta para que se puedan mantener las medidas sanitarias, controlar la propagación del coronavirus y prolongar las ayudas económicas y sociales "sin necesidad de extender el estado de alarma".



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa telemática en la que ha denunciado que Sánchez "amenaza a 47 millones de españoles" con un "caos sanitario", con dejarles "desprotegidos" frente al virus y con la eliminación de las ayudas aprobadas si la oposición no respalda en la Cámara Baja que se prorrogue el estado de alarma, algo que le parece "intolerable".



"No tiene un plan para salir de esta situación si no se extiende 'sine die', o hasta que él considere oportuno, el estado de alarma", ha indicado, rechazando la idea del Ejecutivo de que no hay más alternativas.



NO ADELANTA QUÉ VOTARÁ Cs EN EL CONGRESO



Arrimadas no ha aclarado qué votará su grupo parlamentario el miércoles cuando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos plantee la cuarta prórroga. Lo que ha asegurado es que Cs siempre piensa en "el interés general de los españoles" y que no va a "poner en peligro" a los ciudadanos "quitándoles la protección jurídica, social y sanitaria o la coordinación para evitar un caos en un momento como este".



En este sentido, ha destacado que la formación naranja siempre ha actuado "con sentido de Estado" y que "está demostrando muchísima más responsabilidad que el Gobierno de España" y que "se preocupa más por los españoles" que Pedro Sánchez.



Por eso, además de rechazar la "amenaza" del presidente a los españoles, le exigirá que "vaya preparando la salida del estado de alarma" con un plan concreto. Y en función de lo que responda, Ciudadanos decidirá su posición en la votación del miércoles.



DESVINCULAR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL ESTADO DE ALARMA



Según ha explicado Arrimadas, este lunes contactará con Sánchez, si no la llama antes, y le trasladará un documento con "la hoja de ruta que debería estar haciendo el Gobierno" para "salir del confinamiento de forma ordenada, prepararse para posibles rebrotes del virus y reactivar la economía" sin tener que mantener esa figura jurídica, que no cree que deba prolongarse "muchísimos meses".



"Tenemos que garantizar que se sale de esta situación de manera coordinada, sin que los partidos nacionalistas aprovechen para hacer lo que quieran en sus respectivas comunidades autónomas, sin que los sanitarios vean desbordadas otra vez las urgencias y las UCI y evitando una situación de caos que obligue a dar pasos atrás", ha explicado.



Concretamente, el documento de Ciudadanos plantea desvincular del estado de alarma las ayudas a los autónomos, los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) y las medidas de liquidez, entre otras, y que estas políticas se extiendan en función de las necesidades derivadas de la situación económica y social.



PLAN SANITARIO



En segundo lugar, reclama que el Gobierno defina un plan sanitario, junto a la oposición y las comunidades autónomas, para abandonar con seguridad el confinamiento, y que valore "distintas opciones jurídicas" para poder coordinar este proceso y estar preparados ante los rebrotes del virus que, según los expertos, se producirán en las próximas semanas y meses.



Cs ve necesario que el Ejecutivo garantice el suministro de mascarillas para proteger a la población del contagio y que aumente la obligatoriedad en el uso de las mismas, además de potenciar la realización de test diagnósticos y serológicos.



Arrimadas también pide que, mientras dure el estado de alarma, no se relajen los requisitos de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno y no se hagan "nombramientos arbitrarios sin ningún tipo de justificación".



18 DÍAS SIN HABLAR CON SÁNCHEZ



Por último, recalcará la importancia de que el Ejecutivo esté "en contacto permanente con la oposición" y que, si continúa solicitando su apoyo para convalidar decretos leyes en el Congreso, mantenga al menos una conversación semanal con sus representantes.



Tras apuntar que el presidente del Gobierno no la llama desde hace 18 días, la líder de la formación naranja ha subrayado que no puede esperar el "apoyo incondicional" de los partidos de la oposición si continúa anunciando prórrogas del estado de alarma "sin haber consultado absolutamente con nadie".



También ha criticado las "improvisaciones", como que hasta el domingo no se publicaran en el Boletín Oficial del Estado las condiciones de seguridad en las que se deben reanudar determinadas actividades económicas este lunes. "El Gobierno debe saber que a muchísimos españoles se les está agotando la paciencia y a muchos partidos de la oposición también", ha avisado.



PREVER OTROS MECANISMOS JURÍDICOS



Respecto al marco jurídico que se podría aprobar una vez se levante el estado de alarma, la presidenta de Ciudadanos no ha precisado qué fórmula le parecería más adecuada y ha dicho que habrá que "valorar las diferentes alterativas jurídicas para los distintos escenarios" que se puedan producir.



Así, apuesta por que el Gobierno y las comunidades autónomas decidan coordinadamente qué normas del ordenamiento jurídico se podrían aplicar para actuar en cada momento. Ante un foco localizado de contagio del virus, ante un rebrote generalizado en toda España o para proteger a un colectivo determinado con "una medida concreta", por ejemplo.