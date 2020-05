El PP mantiene "todas las opciones abiertas" sobre la prórroga del estado de alarma

Actualizada 03/05/2020 a las 15:06

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo que su partido mantiene "todas las opciones abiertas" a la hora de votar la prórroga del estado de alarma, a partir del 10 de mayo, que se debatirá este miércoles en el Congreso.

En una entrevista en la Cadena Cope, ha lamentado que es "descorazonador" escuchar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene un plan B a este estado de alarma, pero le ha advertido de que España sí lo tiene. Este plan B para España "se llama Pablo Casado y esperemos que podamos aplicarlo cuanto antes", ha replicado.

García Egea ha explicado que su partido está "analizando" si es posible afrontar la crisis sanitaria y salvar vidas de otra forma que no sea como lo está haciendo Sánchez, al recurrir a una nueva prórroga, porque "un estado de alarma permanente no puede ser la forma de gobernar".

Además, ha vuelto a acusar a Sánchez de "mentir" sobre sus contactos con el PP durante estas siete semanas de confinamiento y ha reclamado al Gobierno que los ERTEs por fuerza mayor se prologuen más allá del estado de alarma porque es necesario una vuelta a la normalidad "paulatina" para no acabar con el empleo y las empresas.

Por otra parte, el PP reclamará explicaciones, a través de varias iniciativas en el Congreso, a la ministra de Industria, Reyes Maroto, de por qué dijo en sede parlamentaria que el plan de desescalada no se había aprobado en el Consejo de Ministros, un día después de que el Gobierno mandara al Congreso certificación oficial.

Según informa el grupo popular en nota de prensa, Maroto señaló el pasado jueves 30 que el plan "no se ha aprobado, se ha informado en el Consejo de Ministros" y quieren saber si mintió o directamente no se enteró de lo aprobado en el Consejo, si piensa rectificar o no, y si ha pensado en algún momento en dimitir.