Médicos de UCI alertan de un 30% de falsos negativos por PCR en ingresados

Actualizada 01/05/2020 a las 15:17

Expertos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) ha advertido de que los falsos negativos por PCR pueden llegar al 30% en pacientes hospitalizados por coronavirus, por lo que no se puede ceñir la decisión clínica al resultado de esta técnica.



En un seminario 'online", los doctores han alertado de forma general de las carencias existentes de cara a poder abordar la infección por COVID-19 con garantías, ha informado la Semicyuc en un comunicado.



Según el doctor David Navarro Ortega, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Valencia, el diagnostico no se puede simplificar con el mero resultado de una PCR (la técnica más fiable para detectar el virus) ni de un test de anticuerpos.



De hecho, incidió en la idea de que dar positivo en estos test no implica ser contagioso, así como que la reaparición de RNA (material genético de muchos virus) en pacientes curados no supone necesariamente reinfección.



La eficacia real de los antivirales usados hasta el momento también está por confirmar, según ha expuesto el doctor Emili Díaz Santos, del servicio de Medicina Intensiva del Hospital Consorci Sanitari Parc Taulí de Barcelona.



El intensivista ha argumentado la falta de estudios con amplias muestras de pacientes graves, aunque aconseja el inicio muy precoz de los antivirales para bajar la carga viral asociada a mal pronóstico.



Por su parte, el doctor Pablo Vidal Cortés, del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, ha explicado que no existe un patrón homogéneo inflamatorio en todos los pacientes graves ni tampoco ningún tratamiento disponible con una mínima evidencia científica, lo que obligará a establecer tratamientos muy personalizados.



La infección por bacterias multirresistentes es uno de los "daños colaterales" del coronavirus, según el doctor Pedro Rascado, coordinador del Plan de Contingencia de la Semicyuc ante la COVID-19 e intensivista del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.