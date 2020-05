Actualizada 01/05/2020 a las 15:27

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes, durante el acto del cierre del hospital temporal de Ifema, que espera no reactivarlo ya que la Sanidad madrileña "está reinventándose para en otoño e invierno tener su propio escaparate" para luchar contra un posible repunte de la pandemia de coronavirus. Por este hospital han pasado en 40 días más de 3.800 pacientes -las cuatro últimas han recibido el alta este mismo viernes por la mañana-.



Ayuso ha prometido que la Sanidad madrileña será "reformada y modernizada", buscando alternativas a Ifema para que la Feria de Madrid siga siendo uno de los motores económicos de Madrid. "La Sanidad madrileña tiene sus propios recursos y alternativas. Estamos reforzando el sistema para el futuro", ha indicado.



Durante su intervención, ha recordado que Ifema es ya parte de la Historia de Madrid después de haberse puesto en marcha ahí un "hospital milagro", que llegó a atender hasta una paciente de 103 años y a otros muchos, casi todos ellos han salido curados.



"Como la Puerta de Alcalá, El Escorial o el 2 de Mayo, Ifema es un símbolo más de los madrileños. Ha funcionado porque ha contado con todos los medios materiales y humanos. Ifema es el hospital de los hospitales y ha sido posible porque los equipos médicos han sido gracias al resto de los hospitales. Gracias a los hospitales públicos, de los mejores del mundo, y un sistema de hospitales privados que también ha dado recursos para que juntos consiguiéramos triplicar las UCIs y luchar por la vida como lo hemos hecho en Madrid", ha dicho.



La presidenta madrileña ha destacado que la primera fase de este hospital temporal se levantó "con muchas dificultades" en 18 horas. "Hubo momentos en los que nos faltaban material y había muchos muertos. Pero todas las personas aportaron su arrojo. Son múltiples los colores de Ifema porque son muchos los colores de los distintos Cuerpos y sanitarios que han estado al frente. Cada día ha habido un aplauso y un momento especial" ha manifestado.



A pesar de este trabajo, la titular del Gobierno autonómico ha señalado que han tenido que apagar temporalmente Ifema porque apenas había contagios de coronavirus y derivaciones de hospitales. "Es cierto que no hay que relajarse, que hay que ir preparando por si hubiera algún repunte y momento de pedirle a las personas que se cuiden porque es importante no volver atrás. No podemos perdonarnos un repunte", ha apuntado.



AYUSO: "CUANDO VINE, ME SORPRENDIERON LAS SONRISAS"



Isabel Díaz Ayuso ha recordado que tras su cuarentena fue a visitar este hospital temporal y le sorprendieron las sonrisas de los voluntarios y el ánimo del personal de limpieza, "que eran las personas que bailaban con los pacientes". También ha detallado que apenas ha habido contagios en Ifema y que los hospitales del futuro "van a pasar por espacios amplios y puedan compartir las experiencias".



"Aquí ha habido mucha empatía y solidaridad, fruto de lo bueno que podemos hacer cuando nos juntamos. Aquí han estado llamando a las familias. Aquí ha habido un equipo. Hemos tenido medios gracias a la generosidad de empresas para estar conectados y entretenidos. También estaba un gran equipo de psicólogos. Y también al Ejército de Tierra, UME, Samur, Summa, etcétera", ha desgranado.



"Hemos contado con un equipo médico de primera. Han hecho un trabajo extraordinario y han demostrado que somos de las mejores sanidades del mundo. Numerosos países nos han llamado porque ha sido un símbolo de la lucha y es un orgullo que se han interesado por esto tantos otros países", ha proseguido la mandataria madrileña, que también ha querido agradecer al Rey su interés por este hospital y por la Agencias de Seguridad y Emergencias 112 y "a todas las empresas que han donado sus productos".



Ayuso también se ha acordado de los hospitales madrileños y ha citado a los que peor han pasado en esta crisis. "Ifema se apaga y la vida sigue pero muchos hospitales lo han pasado igual y mucho peor y no siempre estaban en las cámaras", ha manifestado.



Por último, la presidenta madrileña ha dado las gracias a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a los responsables de Ifema. "Este proyecto por ahora se apaga, no se cierra. Todo queda por debajo instalado y la Sanidad madrileña ya se está reinventado para que en otoño e invierno tenga su propio escaparate. Ojalá que no hagan falta. Cuanto tenemos un único objetivo somos imbatibles", ha concluido.



ALMEIDA: "IFEMA SUPUSO EL SÍMBOLO DE QUE MADRID NO SE RESIGNABA"



Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que el hospital de Ifema "supuso el símbolo de que la sociedad madrileña no se resignaba y que iba a dar la talla, iba a hacer frente a esta situación y un símbolo de esperanza a todo el conjunto de madrileños que esperaban que las administraciones hicieran todos los esfuerzos".



"La pandemia todavía no lo hemos vencido pero podemos mirar ahora gracias a Ifema con algo más de optimismo. Ha sido símbolo de la titánica fuerza y coraje de la sociedad madrileña. No es casual de una institución ferial que demuestra lo mejor de su trayectoria democrática y que es la segunda institución económica más importante de Madrid. Después de organizar la COP25 en tres semanas ahora la página más brillante de su historia", ha sostenido.



Por ello, el primer edil matritense ha homenajeado el director general de Ifema, Eduardo López Puertas, "que ha estado aquí 24 horas al día sin descanso y sin él a la cabeza esto no hubiera sido posible". También, ha agradecido a los más de 1.200 profesionales "que han dado lo mejor de sí mismo en las circunstancias más difíciles" y también de los voluntarios.



"Un esfuerzo conjunto de Madrid que nos ha señalado el camino para superar esta situación. El futuro de esperanza no será completo si olvidamos a los fallecidos. Un homenaje y testimonio de gratitud porque con su memoria reconstruiremos la esperanza que hoy se hace muy presente", ha concluido.



RESPONSABLES DE IFEMA RECUERDAN LA HAZAÑA



Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler, ha recordado que la presidenta regional le llamó para poner en marcha el hospital temporal y en solo 18 horas pusieron en marcha la primera fases. "En dos días tuvimos a los primeros ingresados, algo que nos llena de orgullo. Más de 160 personas enfermas han pasado por aquí", ha subrayado.



"Hoy se escribe una de las páginas más importantes de la institución, que es la clausura después de los deberes cumplidos de este hospital. Ifema mañana volverá a empezar a prepararse para retomar en junio su actividad. Somos el segundo motor económico de Madrid y su Comunidad. Y nos gustaría seguir aportando. Ifema siempre ha estado al lado del Ayuntamiento, la Comunidad y de todos los ciudadanos", ha avanzado.



Por su parte, el director Médico del Hospital de Ifema, Antonio Zapatero, también ha intervenido para dar las gracias a muchas personas. Entre ellas ha citado a Díaz Ayuso, al consejero de Sanidad, al equipo directivo de Ifema y a todos los sanitarios "que han trabajado codo con codo. "Atención Primaria, hospitales, Summa, Samur, habéis dado un gran ejemplo que nunca se olvidará", les ha trasmitido.



Zapatero tampoco se ha olvidado del Ejército, de los voluntarios, del alcalde de Madrid y de todas las personas que han puesto en marcha la biblioteca 'Resistiré', los bingos de las tardes, la lectura del Quijote, los cantos de ópera, las cartas recibidos y, especialmente, a todos los pacientes que han pasado por allí estos días.