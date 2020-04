Los 'whatsapps' de los médicos: “La gente está a punto de amotinarse”

Actualizada 27/04/2020 a las 11:14

"El protocolo no funciona". "Es una vergüenza que no haya datos oficiales". "La gente (está) a punto de amotinarse, ya no se puede más". "Me piden que busque en cualquier parte del mundo médicos y enfermeras". Estas frases forman parte de los whatsapps personales que médicos que han peleado y pelean para frenar el avance de la covid-19 en distintos hospitales de Madrid. Desde el mes de enero, cuando la enfermedad era algo de lo que se escuchaba hablar desde la distancia, hasta hoy, los móviles de los sanitarios que trabajan en la primera línea se han convertido en un cuaderno de bitácora del sufrimiento y la batalla emprendida, casi sin medios, para intentar frenar la curva y que el sistema sanitario español no colapse. Los mensajes telefónicos han sido proporcionados por Ángela Hernández Puente, cirujana general y del aparato digestivo, encerrada estos días en un hotel hospital preparado para atender a enfermos del coronavirus. Ella, vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, ha estado en contacto con centenares de profesionales que dedican su día a día a luchar contra la enfermedad. Algunos de ellos han fallecido. Este es el relato de la pandemia desde su teléfono móvil.