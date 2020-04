Sánchez defiende que la ayuda europea sea por transferencias y no préstamos

Actualizada 25/04/2020 a las 14:12

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el fondo de reconstrucción para Europa debe llegar a los países más necesitados, entre ellos España,"en forma de transferencias, no préstamos" al insistir en que la solidaridad europea "no puede descansar en mayor endeudamiento".



Sánchez, en un artículo que publica Expansión bajo el titulo "Pacto en Europa, pacto en España", asegura que la única vía para salir adelante es la unión de todos, sin dejar a nadie atrás: "Sería imperdonable que Europa reincidiera en los errores del pasado", afirma.



También habla de la situación de España para decir que el virus y sus estragos sociales y económicos se combaten con "sacrificio y unión" y que "los problemas no se vencen con palabras, menos con palabras falsas y con bulos".



Asimismo se refiere a su propuesta de Pactos para la Reconstrucción y se congratula de que éstos se estén "abriendo camino progresivamente en autonomías como Madrid o Andalucía".



Esa es la hoja de ruta también en Europa, subraya Sánchez que, tras la reunión del Consejo Europeo del jueves, explica que España ha tomado medidas para paliar el efecto de la emergencia sanitaria y el impacto sobre la economía y el empleo pero "un desafío de esta magnitud" requiere de una acción colectiva de la UE.



A diferencia de la crisis financiera de 2008, recuerda el presidente, esta vez sí ha habido esfuerzos conjuntos para, por ejemplo, garantizar la transmisión de la política monetaria y evitar la fragmentación de la zona euro.



En Política Fiscal, añade, se ha activado por primera vez la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y en materia presupuestaria se ha facilitado que todos los recursos remanentes se dirijan a combatir el coronavirus, entre otras decisiones que se han adoptado.



Sin embargo, para Sánchez, hay que ir más allá porque la caída sin precedentes que se prevé del PIB, en torno al 10 por ciento, necesita que "se sienten las bases para una recuperación rápida, equilibrada, medioambientalmente sostenible y socialmente justa".



En este sentido, recuerda en el artículo que en el Consejo Europeo él apostó por la creación de un fondo de hasta 1,5 billones de euros, una propuesta, que, según Sánchez, "ha contado con una amplia aceptación del think tank y medios económicos" y planteó la financiación del fondo mediante la emisión conjunta de deuda perpetua.



Y para evitar una salida "asimétrica" de la crisis, se muestra partidario de que estos fondos lleguen a los países más necesitados en forma de transferencias y no préstamos: "La esencia de la solidaridad europea no puede descansar en un mayor endeudamiento", asegura.



Afirma en este artículo, que aunque queda mucho por hacer, Europa "va dando pasos en la dirección que quiere España".