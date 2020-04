Sanidad explica que la vuelta al trabajo del lunes será "controlada y vigilada"

Actualizada 09/04/2020 a las 16:07

Los técnicos del Ministerio de Sanidad han defendido este jueves la vuelta al trabajo de los profesionales que desarrollen una actividad económica no esencial el próximo lunes, una medida que será "muy controlada y vigilada".



La jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, en la rueda de prensa telemática diaria, se ha referido a esta decisión para la que se ha trabajado con el sector empresarial a fin de que las personas mantengan las medidas que se recomiendan de distanciamiento, higiene, respiratorias y de protección.



"Es lo que había que hacer para esta vuelta, muy controlada y muy vigilada. Estamos siempre vigilando lo que está pasando para que cualquier cosa la podamos tener en cuenta. Las medidas son las adecuadas", ha sostenido Sierra.



La doctora ha recordado las medidas que se han adoptado estas últimas dos semanas para garantizar que las ucis pudieran soportar la carga que esta pandemia está suponiendo para el sistema.



Pero ha hecho hincapié en que en las dos semanas anteriores a estas dos últimas ya se habían tomado medidas de distanciamiento social "importantísimas, que han ido dando sus frutos, de ahí que se vea esta tendencia descendente en la transmisión".



Precisamente, este miércoles el Ministerio de Sanidad, en colaboración con los de Trabajo y Economía Social y asociaciones de la administración pública y de medicina del trabajo del ámbito sanitario, ha publicado el documento "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov-2".



En él, los técnicos instan a las empresas a modificar, si es necesario y en la medida de lo posible, la disposición del espacio del centro de trabajo para garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre los trabajadores, y entre estos y los clientes o público que pueda concurrir en el lugar.



En el documento, además, se definen los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus en el entorno laboral y, según las consideraciones de los técnicos de Sanidad, con baja probabilidad de exposición están los trabajadores sin atención directa al público, a más de dos metros de distancia o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto.



Y lo son, por ejemplo, el personal administrativo, los técnicos de transporte sanitario con barrera colectiva, sin contacto directo con el paciente, o conductores de transportes públicos con barrera colectiva o personal de seguridad.

En este caso, no es necesario que usen equipos de protección individual (EPI) aunque en ciertas situaciones, como por la falta de cooperación de una persona sintomática, deben utilizar material de protección respiratoria y guantes.

Estas medidas, no obstante, deben ajustarse a las condiciones de salud de la persona trabajadora, especialmente a la que es sensible para el coronavirus.