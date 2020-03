Marlaska: "No descartamos cerrar el espacio aéreo, pero ya está reducido"

Actualizada 17/03/2020 a las 10:54

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este martes que los aeropuertos ya están reducidos al mínimo, un 50 por ciento, pero ha añadido que no se descarta cerrar el espacio aéreo español en el marco del estado de alarma decretado para combatir la pandemia de coronavirus Covid-19.



En declaraciones a la COPE, según recoge la cadena en un comunicado, el titular de Interior ha subrayado que "se van a dar los pasos precisos con serenidad y autoridad, pero sin miedo".



No obstante, ve probable que el estado de alarma pueda extenderse más allá de los quince días. "Esperemos que la curva de contagios revierta pronto", ha comentado el, que espera que en los próximos



Fernando Grande-Marlaska ha explicado que la autoridad sanitaria sólo ha recomendado cerrar las fronteras terrestres, como ordenó este lunes, aunque ha agregado que los puertos han sido prácticamente cerrados al tráfico de personas y también hay una orden de reducir los vuelos.



"No encontramos con una realidad dinámica por lo que las decisiones van adaptadas a las necesidades del momento concreto y con proporcionalidad", ha apostillado.



Preguntado sobre que este martes la Unión Europea puede asumir la decisión de cerrar las fronteras, para el ministro esta medida buscaría "bloquear y poner freno a que se extienda el virus".



Ha asegurado que la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, con las policías autonómicas, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, se está llevando a cabo sin problemas.



Además ha destacado el comportamiento solidario de la ciudadanía española en estos momentos tan complicados. "La mayor parte de la gente cumple la norma y para quienes no lo hagan la misma establece sanciones y las aplicaremos", ha advertido el ministro.

Te puede interesar