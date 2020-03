Ponsatí se disculpa por su mensaje 'De Madrid al cielo': "Una crítica sarcástica"

La exconsellera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, se ha disculpado este lunes por un mensaje que puso el domingo en su Twitter sobre la situación del coronavirus en Madrid, en que afirmaba 'De Madrid al cielo', y ha explicado que era "una crítica sarcástica e indignada a la gestión de la crisis por parte del Gobierno español".

En varios apuntes en Twitter, la eurodiputada ha asegurado que tiene hermanas viviendo en Madrid y ha querido disculparse "a la gente que de buena fe se ha sentido herida", después de que el mensaje recibiera críticas por parte de representantes de diferentes partidos políticos.

Yesterday I deleted a tweet with a sarcastic remark arising entirely from my distress that people in Madrid are not being taken care of as they should by the government. I reply to interested misinterpretations and, above all, apologise to anyone that felt offended: https://t.co/U4N8Z96C1Y