Las Fuerzas Armadas tienen previsto ampliar mañana los efectivos dedicados a combatir el coronavirus y actuar en más ciudades, además de las 14 en las que trabajan este lunes los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tareas de vigilancia y desinfección de infraestructuras.



Según informa el Ministerio de Defensa en un comunicado, en la reunión de coordinación de seguimiento celebrada en este departamento y presidida por la ministra Margarita Robles se ha acordado incrementar el número de efectivos del Ejército y las ciudades de actuación para continuar trabajando junto a la UME, pero no será hasta mañana cuando se informe de ello.



Los militares, afirma la nota, harán labores preventivas de desinfección y reconocimiento previo de los lugares de mayor riesgo de propagación de la pandemia del COVID-19.



Además, Defensa añade que se continuará atendiendo todas las peticiones de ayuda que están haciendo las distintas administraciones a las Fuerzas Armadas.



Fuente militares del Ejército de Tierra han informado de que en estos momentos hay retenes de alerta que están en disposición de salir de su unidad en un tiempo máximo de dos horas, pero que no se les ha comunicado dónde se va a desplegar ni en qué funciones.



Este lunes, los únicos militares que se han desplegado por las calles han sido los de la UME, concretamente 1.100 en 14 localidades para tareas de desinfección de infraestructuras y para alertar a los ciudadanos de que no pueden estar en la calle salvo en los casos permitidos.



En concreto, están trabajando en ciudades de ocho comunidades: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Canarias.



La UME comenzó ayer domingo, tras dictarse el estado de alarma, con el despliegue de sus medios, que se produjo en las ciudades próximas a donde tiene bases de operaciones, en concreto Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.



Esta unidad dedicada a la atención en emergencias y catástrofes está formada por 3.500 militares y tiene un Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Mediambientales, con 144 miembros especializado en actuar en ambientes contaminados y en descontaminar lugares como edificios, vehículos o aviones.



Si bien ellos son los expertos en esa tarea, fuentes de la UME explican que todas sus unidades tienen la capacidad para intervenir en casos de riesgo biológico y actuar en ambientes contaminados.



