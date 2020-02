La Generalitat Valenciana informa de dos casos en investigación por coronavirus

Actualizada 25/02/2020 a las 13:38

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana ha confirmado la existencia de dos posibles casos de coronavirus "en investigación" en la Comunitat. Se trata de dos hombres que presentan sintomatología compatible con el virus, aunque su estado no es grave.

Los dos posibles afectados se encuentran ingresados en el Hospital Doctor Peset de Valencia y en el castellonense Hospital de la Plana y a lo largo de la jornada se les realizará las pruebas correspondientes para confirmar o descartar la infección.

Así lo ha anunciado la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, en una rueda de prensa para informar sobre la situación de este COVID-19 en la Comunitat Valenciana. Estas comparecencias serán diarias a partir de ahora con el fin de actualizar los datos de los que disponga Sanidad en relación con este virus.

Vanaclocha ha indicado que en la noche de este lunes se analizó un posible caso en la Vall d'Uixó (Castellón), pero se comprobó que "no cumplía los criterios" que marcan la existencia de esta carga vírica y "se descartó".

Sin embargo, Sanidad sí está valorando "otros casos". En concreto, la subdirectora general de Epidemiología ha informado sobre un hombre que ha llegado a Valencia procedente de Milán e ingresó la noche de este lunes en el Hospital Doctor Peset de Valencia. En principio, el paciente presentó "síntomas graves" y fue sometido a pruebas que descartaron que tuviera otros virus, por lo que se ha puesto "en investigación".

Este hombre presentaba fiebre, pero su estado general es "bueno". Los análisis que se efectúen a lo largo de la mañana de este martes confirmarán o descartarán que padezca coronavirus.

El otro caso que se encuentra "en investigación" es el de otro hombre, también procedente de Milán, que permanece ingresado en el Hospital de la Plana de Vila-real (Castellón) y sobre el que "se ha activado el protocolo previsto". "Se han hecho dos pruebas hasta ahora, más estas dos. Se trata de prevenir ante la más mínima duda porque el riesgo cero no existe", ha manifestado.

En todo caso, la responsable de Sanidad ha insistido en que "estamos ante una nueva enfermedad, un virus nuevo, que proviene de un salto de especie y se tiene que ir adaptando al cuerpo humano", razón por la que las autoridades consideran necesario "tomar precauciones". Sin embargo, ha trasladado un mensaje de tranquilidad porque "en estos momentos no tenemos transmisión interna" en España y ha señalado que "la gente no tiene que ponerse mascarillas".

VALENCIANISTAS "CON SÍNTOMAS"

Por otra parte, Vanaclocha ha indicado que hay varias personas -"me imagino que serán tres o cuatro", ha apuntado, aunque todavía no cuentan "con toda la información"- que se encuentran "con síntomas" de entre los aficionados valencianistas que viajaron a Milán al encuentro entre el Atalanta y el Valencia, a los que se ha recomendado que por el momento permanezcan en su domicilio. Los síntomas principales del coronavirus son fiebre aguda, tos y dificultades respiratorias.

La subdirectora general de Epidemiología ha precisado que "no hay ningún caso en investigación" por el momento entre los valencianistas que viajaron al partido de Champions. "Algunos tienen sintomatología, es posible que alguno pase a caso de investigación. Hay varios pendientes de valorar", ha subrayado.

A este respecto, ha apuntado que el Gobierno italiano informó de la situación en el norte del país "el viernes por la noche" y esta responsable de la Conselleria ha afirmado que tuvieron conocimiento este mismo lunes "de que el Valencia había jugado un partido en Milán". "Yo no tengo por qué saber que había ido el Valencia C.F. No sabemos todos los eventos que se celebran en Italia. También nos hemos enterado de que hubo una fashion week" y "también se celebró la Feria del Calzado", ha argumentado.

De este modo, ha indicado que este martes por la mañana en Sanidad han recibido información de "varios casos con síntomas", a quienes se ha recomendado que "se queden en casa". En caso de que alguno de ellos acabe dando positivo en Coronavirus, se les puede mantener en su domicilio o que sean ingresados en "cualquier hospital" de la Comunitat Valenciana, dado que todos ellos están preparados.

"HERRAMIENTA CLAVE" PARA CONTENER LA EPIDEMIA

Vanaclocha ha informado también sobre una "herramienta clave" para "contener la epidemia" del COVID-19 y, al menos, "retrasar lo máximo posible" la aparición de casos en la Comunitat Valenciana. El objetivo de esta medida, ha añadido, es lograr un "diagnóstico precoz".

Así, ha explicado que las personas que viajen a la Comunitat Valenciana desde "determinadas regiones de Italia", del norte del país transalpino, "se analizarán". Si presentan algún tipo de sintomatología "se valorará hacerles una analítica". "Es lo que tenemos que hacer, proteger a todo el sistema sanitario y al propio paciente", ha enfatizado.

Sin embargo, los viajeros arribados desde el sur de Italia no serán sometidos a estos controles especiales. En todo caso, Vanaclocha ha insistido en que "las personas que presenten estos síntomas tienen que ponerse en contacto con el médico o llamar al 112". "Si no tienen síntomas, que hagan vida normal", ha agregado, al tiempo que ha reiterado que "no es lo mismo tener fiebre y tos que dificultades respiratorias".

FALLAS: "SI SE TIENEN QUE TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS, SE TOMARÁN"

Preguntada por la posibilidad de que se suspendan las Fallas -este domingo se celebra la 'Crida', el inicio oficial de estas fiestas-, la subdirectora general de Epidemiología ha asegurado que "Italia está tomando medidas drásticas" y ha advertido: "Si las tiene que tomar España o la Comunitat Valenciana, no tengan ninguna duda de que se tomarán. Las medidas drásticas podrían afectar a las Fallas, como han afectado al Carnaval de Venecia".

Vanaclocha ha precisado que Sanidad no sabe si estas medidas tendrían que aplicarse a "actos en particular" o a "todas las Fallas". "Dependerá del riesgo que tengamos. El riesgo de agrupamientos contagiosos en Europa es de moderado a alto", ha destacado.

"Si las Fallas se celebraran mañana, no habría ningún problema. Si tuviéramos una situación parecida a la del norte de Italia no habría ninguna duda", ha declarado.

Además, Vanaclocha ha apuntado que Sanidad está en comunicación con las universidades valencianas en relación con los estudiantes que están realizando su Erasmus en el norte de Italia y ha señalado que se ha enviado un correo electrónico a estos jóvenes con "instrucciones" a seguir.

En cuanto al grupo de valencianos que no ha podido salir de Teherán (Irán) por las restricciones impuestas por su aerolínea por el brote de coronavirus, la responsable de Epidemiología ha explicado que no tiene información sobre este caso, puesto que lo está gestionando el Ministerio de Exteriores.

Te puede interesar

Te puede interesar

Etiquetas Epidemia de coronavirus

Selección DN+