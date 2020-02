La investidura de Sánchez provocó un gasto extra de más de 156.000€

Actualizada 10/02/2020 a las 15:13

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar su debate de investidura el fin de semana previo al día de Reyes, esto es, los días 4, 5 y 7 del pasado mes de enero, supuso al Congreso un desembolso extraordinario de más de 156.000 euros sólo en concepto de horas extra a los trabajadores y transportes para los diputados, una cifra que no es definitiva y que podría aumentar si se tienen en cuenta la repercusión en la factura de la luz y de taxis y kilometraje.



Habitualmente, la primera semana del año el Congreso cierra sus puertas para dar descanso a su personal, que en su mayoría no suele trabajar en fin de semana. Sin embargo, la prisa de Sánchez por celebrar su investidura antes de Reyes provocó que la plantilla tuviera que ir a trabajar tanto en sábado como en domingo.



En concreto, 58 trabajadores de la Cámara Baja tuvieron que prestar sus servicios extraordinarios el sábado y 55 lo hicieron el domingo --el 7 de enero ya no cuenta al ser día laborable-- y en ambos días se contabilizaron un total de 1.888,5 horas extra.



MÁS DE 50.000 EUROS EN HORAS EXTRA



Según los datos facilitados por el Congreso, la Cámara ha tenido que abonar a sus trabajadores un total de 50.446,36 euros en concepto de horas extra, a lo que hay que sumar las 260 horas de descanso que se les ha proporcionado para compensar ese horario.



Además, el Congreso, que cubre los gastos de transporte de sus señorías en sus desplazamientos dentro de España para el ejercicio de sus funciones, gastó 106.022,85 euros por los viajes de ida y vuelta que los diputados tuvieron que realizar para asistir en Madrid a las sesiones del debate de investidura.



Eso sí, esta cifra puede incrementarse porque no incluye las anulaciones de billetes de tren o de avión que pudieran haberse producido en ese fin de semana, y tampoco recoge el abono de los gastos de kilometraje para compensar los desplazamientos de los diputados que se trasladaron en sus vehículos privados, ni el uso de su abono taxi en esos días, que también corre a cargo del Congreso.



Y SIN CONTAR LOS VIAJES EN TAXI



Los diputados tienen hasta el próximo 29 de febrero para presentar las oportunas solicitudes de indemnización por gastos de kilometraje, que asciende a 25 céntimos de euro por cada kilómetro. En cuanto a los taxis, los diputados disponen de un abono de un máximo de 3.000 euros al año, pero sólo se paga lo que se utiliza.



En total, y sin contar tampoco los gastos a los que ascendió la factura de la luz en esos días en los que los edificios iban a estar cerrados --un dato del que aún no dispone el Congreso--, el empeño de Sánchez de celebrar su debate de investidura en las jornadas anteriores y posterior al Día de Reyes, sin esperar al fin de las fiestas de Navidad, supuso un gasto total de 156.469,21 euros.



En su día, Sánchez justificó esas fechas en la necesidad de conformar un Gobierno cuanto antes. De hecho, su idea inicial era que el debate de investidura tuviera lugar antes de fin de año. Sin embargo, tras recibir el aval de la Cámara Baja para continuar en el Palacio de la Moncloa, el presidente se tomó una semana para ir anunciando poco a poco la composición de su Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

