Actualizada 05/02/2020 a las 17:04

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que suspende al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado de la Cámara.

La Cámara ya presentó un recurso el 16 de enero ante el Supremo, junto a la petición de medidas cautelares y tras una decisión de la Mesa. Entonces el tribunal avisó de que la Cámara no puede presentar un contencioso-administrativo por acuerdo de la Mesa, sino que debe hacerlo por un acuerdo del pleno.

De esta manera, se ha llevado al pleno la propuesta de presentar el recurso y se ha aprobado con 74 votos a favor de JxCat, ERC, comuns y CUP, la abstención del PSC-Units, y 40 votos en contra de PP y Cs.

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha señalado la necesidad de acompañar la estrategia jurídica con "firmeza política" y lo ha ejemplificado con que, según él, Clara Ponsatí es eurodiputada porque no se rindió ante la JEC, y cree que la Cámara debería hacer lo mismo con la suspensión de Torra.

Marc Sanglas (ERC) ha sostenido que este recurso supone "defender los derechos" del jefe del Ejecutivo catalán y ha reiterado que Torra sigue siendo presidente y que debe ser la ciudadanía en unas elecciones quien lo cambie y no la Junta Electoral.

Por parte de los comuns, Marta Ribas ha recordado que la Mesa ya aprobó presentar este recurso, pero, como el Supremo pide que lo apruebe el pleno, ha defendido que no se pueden poner "excusas al Supremo para que no admita ni valore este recurso".

El 'cupaire' Carles Riera ha afirmado que votan a favor por solidaridad con Torra, aunque considera que este recurso no va a ningún lado: "No seremos insolidarios, por enésima vez, y os aseguro que ya cansa, y por estricta solidaridad antirepresiva, votaremos a favor".

El socialista Ferran Pedret ha explicado su abstención porque no quiere bloquear que el Parlament ponga un recurso siguiendo los procedimientos legales y ha celebrado que la Cámara no desobedezca, pese a que el motivo de este litigio es una "desobediencia simbólica" de Torra al no retirar una pancarta.

EN CONTRA

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tachado la votación como un "secuestro y utilización del Parlament para defender a un expresidente que se cree que está por encima de las leyes", y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a Torra y convoque elecciones.

Por último, el popular Daniel Serrano ha defendido que el Parlament no puede convertirse en el "asesor jurídico" de Torra y ha afirmado que, a su juicio, la inhabilitación del presidente como diputado ya puede ejecutarse.

Selección DN+