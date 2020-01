El juez amplía a 3 días semanales el permiso de Urdangarin para voluntariado

Actualizada 14/01/2020 a las 12:44

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha estimado la petición formulada por Iñaki Urdangarin para ampliar de dos a tres días semanales las salidas autorizadas de la cárcel de Brieva, en Ávila, para desarrollar la labor de voluntariado.



El juez, tras estudiar los informes favorables que reflejan el buen aprovechamiento del programa por parte del recluso, ha considerado que "no hay inconveniente alguno par ampliar a tres las salidas semanales solicitadas", han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).



Según el escrito judicial, fue por auto de fecha 17 de septiembre de 2019 cuando se autorizaron las salidas programadas del artículo 117 del Reglamento Penitenciario a Urdangarin, para desarrollar el programa de voluntariado con una institución dos días a la semana, con una duración máxima de ocho horas cada una.



El Juzgado recibió el día 25 del mismo mes una solicitud de incremento de un día más a la semana y se acordó recabar informe del centro penitenciario.



Tras recibirlo, se dio traslado al Ministerio Fiscal, que el 5 de diciembre informó en el sentido de que no existía razón o motivo que justificara la ampliación a un día más a la semana de salida programada, de las dos semanales autorizadas el 17 de septiembre.



En los razonamientos jurídicos, el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria recuerda que la Audiencia de Ávila confirmo el 25 de octubre pasado el auto del propio Juzgado de 17 de septiembre que autorizó al interno las salidas de dos días al centro Don Orione.



Ese centro valora la actividad desarrollada por el interno, en doce apartados, con la puntuación máxima (10) en diez de ellos, y en los dos restantes la siguiente (9).



Cita también el informe de la educadora que recoge que las salidas "están siendo positivas, ya que están paliando en gran parte la situación de aislamiento social en la que se encuentra el interno, a la vez que participa de una actividad beneficiosa para su propio desarrollo personal, no viendo inconveniente para acceder a los solicitado".



Vistos los informes favorables que reflejan el buen aprovechamiento del programa, "no hay inconveniente alguno para ampliar a tres las salidas semanales solicitadas", resume el juez, quien detalla que existe la opción de recurrir esta decisión en reforma, ante el mismo juzgado, o en apelación.



Para realizar su labor de voluntario en el Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urdangarin salió por primera vez de la cárcel de Brieva el pasado 19 de septiembre.



Fue la primera salida de prisión de Urdangariín desde que ingresó en la cárcel el 18 de junio de 2018 para cumplir una condena de cinco años y diez meses por el caso Noós.

