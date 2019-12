Condenada en Almería por mandar 600 correos y llamar 500 veces a su expareja

Actualizada 13/12/2019 a las 14:48

Una juez de Almería ha condenado por un delito de acoso a una mujer que, entre septiembre y octubre de este año, envió más de 600 mensajes por correo electrónico y llamó por teléfono más de 500 veces a su excompañero sentimental.



"Tú verás lo que haces, si no llamas tendrás sorpresa", "como yo me entere de que estás hablando mal de mí te vas a acordar de mí", "me vas a hacer que cometa una locura, tú serás el culpable", "yo no puedo vivir sin ti y me voy a suicidar", son algunas de las manifestaciones que hacía en los mensajes y llamadas.



La juez subraya que de esta forma ha "alterado gravemente" el desarrollo de la vida cotidiana del perjudicado.



En una sentencia dictada por conformidad, la mujer ha sido condenada a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de acoso, por el que también se le prohíbe comunicarse y aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante tres años.





