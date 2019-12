Ayuso pregunta a Vox "dónde queda su moral cristiana" sobre los menores extranjeros

Actualizada 05/12/2019 a las 15:06

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a Vox poner "en tela de juicio si pesa más o menos un acto incívico según el origen de la persona que lo comete", en relación a los menores extranjeros no acompañados, y ha preguntado "dónde queda la moral cristiana" de este partido.

Así se ha manifestado en el Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que había pedido a Díaz Ayuso que informara de "cuántos expedientes se han tramitado en los centros de menores, separando por nacionalidades de origen, sobre conductas contrarias a la convivencia en los centros de los años 2015 a 2019".

Díaz Ayuso ha cuestionado este jueves que Vox considere que un acto incívico "es más o menos aceptable" dependiendo "de donde uno proceda", y ha denostado la noción de que "si es españolazo, si es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista", porque para ella "todas las conductas incívicas son condenables".

Al hilo del lanzamiento de un artefacto explosivo ocurrido este miércoles en el centro de menores de Hortaleza, Díaz Ayuso ha dicho estar "harta de la manipulación torticera que se hace todos los días en la política española", incluyendo la procedente de "los señores de la ultraizquierda, con su moralina de quitar las concertinas y los abrazos y la inmigración descontrolada".

Y ha aprovechado para transmitir su apoyo a los trabajadores de los centros que acogen a estos menores, que están "dando lo mejor de sí mismos en situaciones francamente complicadas".

"Aquí lo importante es la situación de los trabajadores y también, aunque no les guste, la situación de estos menores no acompañados que son ante todo -no sé donde queda su moral cristina-, menores. Son menores, es infancia", ha recalcado.

Por último, ha sugerido a Monasterio que, si quiere datos sobre los expedientes de estos centros, tramite una petición de información.

Monasterio, por su parte, ha centrado su intervención en responder a las críticas de la izquierda contra los "discursos de odio" emitidos por Vox, a raíz de lo ocurrido el miércoles en el centro de Hortaleza.

Según la portavoz, la izquierda aprovechó para "atacar como hienas" a Vox y "acusarle de algo sin tener la información", lo que considera que es un auténtico "delito de odio".

Ha afirmado, asimismo, que los "problemas de convivencia" que se han dado en Hortaleza, que según ella se producen "muchas veces contra el colectivo homosexual", derivan de las "políticas irresponsables" del Gobierno regional.

Y ha reprochado a la "dictadura progre" que se dedique a "amplificar las desgracias" mientras Vox, ha defendido su portavoz, está "poniendo la voz" a los vecinos.

"Por mucho que nos lancen a todos los medios de comunicación en contra nuestra, por mucho que nos intenten amordazar (...) no nos vamos a callar", ha dicho Monasterio a "la izquierda histérica y moralista y cínica".

Durante la formulación de la pregunta de Monasterio, tanto los diputados de Más Madrid como los de Unidas Podemos han abandonado el hemiciclo a modo de protesta.

