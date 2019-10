La CUP avisa que si obtiene representación apostará por "hackear" el Congreso

Actualizada 29/10/2019 a las 10:58

La cabeza de lista de la CUP a las elecciones generales del 10 de noviembre, Mireia Vehí, ha asegurado este martes que no se presentan a las elecciones para luego ser en el Congreso unos buenos diputados, en sus palabras, y ha advertido: "Vamos a hackear".



"Vamos a hackear, que el conflicto resuene. Queremos impedir que cierren por arriba lo que se ha abierto por abajo", ha aseverado la candidata 'cupaire' en una entrevista en Catalunya Ràdio.



Preguntada por la posición que la CUP anunció de solo asistir a algunos plenos del Congreso en el caso de tener diputados, Vehí ha respondido: "Si al Parlament le llamamos 'matrix', el Congreso es 'Marte'.



Además, ha expresado que la diferencia entre votar a la CUP y no a otros independentistas está en la propuesta de país: "JxCat tiene discurso de ruptura y luego pacta con el PSC en la Diputación de Barcelona", ha agregado.



"Si ERC se mantiene en la crítica frontal al PSOE, y JxCat también, nos podremos entender en el caso de que en el otro lado no estén dispuestos a hablar de autodeterminación, derechos y amnistía, ha matizado la candidata.



ALTERCADOS



Preguntada sobre qué piensan de los altercados violentos de estos días por la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1-O, ha dicho que "lo peor que podría pasar" es que la CUP llamara a la desmovilización.



"El ejercicio del derecho de la autodeterminación vendrá por desbordamiento del Estado o porque la comunidad internacional fuerce un referéndum, y por tanto, la gente en la calle es imprescindible", ha valorado Vehí.



Y ha apuntado que la desobediencia civil es clave porque permite hacer acciones masivas y transversales que desbordan, en sus palabras, y ha añadido: "Nosotros no somos jueces, nuestro trabajo no es condenar o dejar de condenar. Somos organización política y tenemos la obligación de hacer análisis".



JÓVENES EN LAS PROTESTAS



Para Vehí, el análisis es que muchas personas jóvenes han salido a la calle a protestar y no solo para reclamar la independencia: "Se quejan porque no tienen futuro económico, laboral, ni climático desde la perspectiva de la vida digna".



"Si no tienen futuro, la única expresión que les queda, es la de la rabia", ha seguido, y ha dicho que si protestan es porque ven que no tendrán un futuro democrático si las cosas continúan como están, en sus palabras.



Preguntada por la posición que la CUP anunció de solo asistir a algunos plenos del Congreso en el caso de tener diputados, Vehí ha respondido: "Si al Parlament le llamamos 'matrix', el Congreso es 'Marte'.

Selección DN+