Rivera propone "un gran acuerdo de país" para evitar cesiones al nacionalismo

El presidente de Ciudadanos (Cs) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha propuesto este miércoles "un gran acuerdo de país y no de siglas" con los partidos constitucionalistas, frente a "lo que ocurre en Cataluña y las desigualdades que se han creado en 40 años" por las cesiones de PSOE y PP a los nacionalistas, cuya ideología considera "incompatible con la democracia y la igualdad".



Así lo ha destacado durante su intervención en un 'Encuentro Ciudadano' en la capital cordobesa junto al presidente de Cs Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y el candidato número uno de Cs por Córdoba al Congreso de los Diputados, Marcial Gómez, además de otros miembros de las candidaturas de Cs al Congreso y al Senado por esta provincia para las elecciones generales del 10 de noviembre.



Según ha advertido Rivera, hay que "rearmar la igualdad y la unidad" y "quitarle las llaves de España a (Quim) Torra, (Arnaldo) Otegi y sus socios", dado que "si se sigue así, van a destruir el país y se va a tener que pedir perdón por ser españoles". Por tanto, ante "el pacto fracasado de Sánchez con los separatistas y Podemos", ha pedido al PSOE y PP que "rectifiquen" tras 40 años cediendo ante los nacionalistas, porque "ya es suficiente", ha apostillado.



En su opinión, "ahora en España hay que unir a los distintos" sobre la base de "la Constitución, la bandera del país, la igualdad y las libertades". "Es el momento de pensar más en España que en los sillones", ha declarado, después de que "la vía de (Pedro) Sánchez con los independentistas y Podemos ha fracasado".



Así, ha propuesto "una nueva vía, una solución", como es "un compromiso por España, un pacto", precisando que a él no le importa el 10 de noviembre, sino el día 11. A partir de ese momento, espera que la opción no sea "seguir mirando hacia otro lado, no aplicar la Constitución y permitir que el tirano Torra siga gobernando" en la Generalitat de Cataluña", cuando se le puede cesar, y seguir generando agravios y diferencias entre españoles".



Como respuesta, ha instado a "un pacto entre españoles donde los constitucionalistas" lleguen a "un acuerdo, gobierne quien gobierne, Cs, el PP o el PSOE". Que "los españoles sepan que nunca vamos a pactar con los nacionalistas y no le vamos a dar la llave económica del país"; en definitiva, "un compromiso nacional por encima de siglas y sillones", ha resumido.



"TODOS LOS TEMAS DE ESTADO ESTÁN APARCADOS"



Al respecto, el candidato a la Presidencia ha dicho que lo único que le importa es "España y los españoles", algo para lo que va a trabajar hasta el 10-N, "para sacar el máximo número de escaños, gobernar España y decirle a Torra que si está contento con Sánchez en La Moncloa, con nosotros no va a estar tan contento", ha asegurado.



Y es que, según ha lamentado, "es imposible hablar de los asuntos que importan a los españoles si los nacionalistas y populistas dominan la vida pública", una situación por la que "todos los temas de estado están aparcados en un cajón", y por eso propone "hablar de reformas y no de sillones", en cuanto a la educación, la sanidad y los autónomos, entre otros.



Al hilo de ello, ha resaltado que él no se metió en política para quedarse "callado ante lo que pasa en Cataluña y ver cómo arden las calles en Barcelona y no hacer nada", o que "los españoles tengan derechos distintos en función de donde viven". El objetivo es "defender la libertad, que nadie nos calle ni señale por pensar distinto", y reivindicar la igualdad, que "no es una proclama, sino un derecho", ha añadido.



Ante ello, ha apoyado tener los mismos derechos sanitarios y la misma educación en cualquier parte del país. Frente a ello, considera que "el PSOE ha demostrado que ha renunciado a la igualdad, comprando el discurso de los privilegios a los nacionalistas", por lo que le ha espetado que "no se puede gobernar en ayuntamientos de Cataluña con Torra y defender la igualdad".



En palabras del presidente de la formación naranja, "el resultado es una comunidad autónoma gobernada por un tirano que quiere desobedecer a los tribunales, aplaude a los que queman las calles y no respeta la Constitución, mientras Sánchez mira hacia otro lado" y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "dice que no pasa nada en Cataluña".

