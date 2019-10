Sánchez a Rivera: "No pedimos el apoyo de Ciudadanos, sino que no bloquee"

Actualizada 05/10/2019 a las 21:26

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha respondido este jueves al mensaje de Albert Rivera, que ha anunciado que levanta el veto a los socialistas, y le ha advertido de que el PSOE no pide "el apoyo de Ciudadanos", un partido "que pacta con la ultraderecha", sino que lo que pide es que "no bloquee" la conformación de un gobierno.



Así lo ha manifestado Sánchez en un mitin de precampaña en Vigo, en el que ha ironizado con el hecho de que Albert Rivera ha "levantado el castigo" al PSOE. "Si nos portamos bien", ha añadido el líder socialista.



Según ha subrayado el presidente en funciones, Rivera afirma ahora estar dispuesto a gobernar con el PSOE, pero "si suma más con PP y con la ultraderecha quiere echar al PSOE, y mientras tanto, gobierna con el PP y la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos". "Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera", ha apostillado Sánchez.



"No pedimos el apoyo de Ciudadanos, mucho menos de un partido que pacta con la ultraderecha, lo que pedimos es que se respete el resultado electoral, y que los que perdieron no bloqueen a aquel que ha ganado las elecciones", ha proclamado.



MENSAJES A PODEMOS Y AL PP



Pedro Sánchez también ha tenido mensajes para Unidas Podemos y para el PP y, así, sobre Pablo Iglesias, ha afirmado que "vuelve a sacar el trampantojo de la gran coalición del PSOE y el PP, entre PSOE y Ciudadanos, eso sí, le dura hasta el día de las elecciones". "Al día siguiente ya sabemos que el señor Iglesias con sus votos lo que hace, cuatro veces en cuatro años, eso sí tiene mérito, es impedir que haya un gobierno del PSOE en España", ha sentenciado.



Por otra parte, se ha preguntado "dónde está el PP", si está "en hibernación", y "solamente aparece" cuando, por ejemplo, se escucha a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "decir cosas ultraderechistas porque pacta con la ultraderecha".



GARANTÍA DE ESTABILIDAD FRENTE A LA "SOPA DE SIGLAS"



Pedro Sánchez ha defendido que solo el PSOE puede "garantizar" un gobierno estable, porque lo que hay "a izquierda y derecha" es "una sopa de siglas, que lo que quieren es seguir bloqueando el país". Por tanto, ha añadido, el próximo 10 de noviembre, hay que elegir entre "un gobierno, o seguir instalados en el bloqueo".



En ese sentido, el líder del PSOE ha llamado a la movilización y a "no dar por hechas las cosas". "Basta ya de lamentos por lo que pudo ser y no fue, basta de reproches a aquellos que malograron lo que los ciudadanos votaron de manera mayoritaria. No hay que mirar ni a izquierda ni a derecha, ni para atrás, sino cara a cara a la gente", ha proclamado.



Pedro Sánchez ha recordado que él podría ser ahora presidente, pero ha cuestionado "de qué gobierno". "¿De un gobierno que, en una parte defienda el orden constitucional y el Estatuto, y de otra hablando de presos políticos y defendiendo la autodeterminación en Cataluña? ¿De un gobierno que deje las pensiones, la hacienda pública, la política energética en manos de un partido que nunca ha gestionado nada y cuando lo ha hecho ha sido en términos negativos?", ha preguntado.



El presidente en funciones ha insistido en que los socialistas no cuestionan el multipartidismo, porque son los ciudadanos los que construyen, con su voto, el escenario postelectoral, y ha repetido que "cualquier opción es buena, y legítima, lo único que no es legítimo es el bloqueo político".



Finalmente, ha defendido que el lema de su campaña incluye la palabra España, y la E de empleo, de educación, de empoderamiento de la mujer, de ecología y de equilibrio, porque los socialistas no se sienten "representados" por la "foto de Colón" de hace unos meses, que representa la España "excluyente e intolerante".



A ese respecto, ha prometido un gran pacto por la educación, una transición ecológica "justa", seguir revalorizando las pensiones, "revisar y actualizar" la financiación autonómica, o luchar contra la despoblación, entre otras actuaciones.

