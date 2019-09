Pablo Casado: "Lo importante es sacar un escaño más que Pedro Sánchez"

Actualizada 29/09/2019 a las 10:18

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido se acerca cada vez más al socialista y que "lo importante es sacar un escaño más que Pedro Sánchez" en las elecciones generales.



"Salimos a ganar las elecciones, no a empatar. Seremos generosos con quien haga falta, pero España no se puede permitir seguir así", añade en una entrevista de 'La Vanguardia' este domingo.



Al preguntársele si pactaría con el PSOE, responde que él ya ha intentado "pactar asuntos importantes y ha sido imposible" porque su líder y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha roto esa capacidad de diálogo, según él.



También dice que hará una campaña sin descalificaciones y que intentará hasta el último minuto lograr la coalición España Suma, aunque advierte de que, si no es posible, "es probable que haya electores que se unan en las urnas en torno al partido más dialogante".



Sobre intervenir la autonomía catalana, considera que "no hay que sacralizar ni que demonizar" el artículo 155, y también se refiere a Cataluña para instar a todos los partidos a acatar la sentencia.



Además se refiere al reciente Debate de Política General del Parlament, para calificarlo de gravísimo: "Es la primera vez que un parlamento democrático justifica la violencia organizada", y añade que el Gobierno central puede asumir la seguridad si el presidente de la Generalitat no cumple con su obligación, según él.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+