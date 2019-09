Iglesias recuerda a Errejón que Podemos no nació para "apuntalar el bipartidismo"

Actualizada 28/09/2019 a las 13:54

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su respeto por la decisión de su ex número dos, Íñigo Errejón, de concurrir a las elecciones con Más País pero le ha recordado que la formación morada no nació para "apuntalar el bipartidismo" ni ahora da el "voto gratis" al PSOE.



Pablo Iglesias se ha pronunciado así en la intervención inicial ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección de Podemos, convocado en medio de una crisis por la fuga de algunos cargos hacia Más País, la formación de Íñigo Errejón, y al que no ha asistido la líder andaluza, Teresa Rodríguez, que reclama crear en Andalucía una lista unitaria con Más País.



El líder de la formación morada ha mencionado de forma expresa a Íñigo Errejón para reseñar que sus adversarios no son los partidos "y mucho menos los progresistas", pero ha recordado que Podemos no nació "para apuntalar el bipartidismo ni asegurar el sueño plácido de los poderosos" sino para "buscar un nuevo orden de justicia social".



"Debemos respetar también que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 debimos apoyar un gobierno de Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con IU o que deberíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías a Pedro Sánchez como mal menor", ha dicho Pablo Iglesias en referencia al ex número dos de su formación.



Y aunque esos planteamientos, ha reseñado Pablo Iglesias, son "absolutamente legítimos", también ha recordado que las tesis de Íñigo Errejón perdieron en la asamblea ciudadana de Vistalegre II. "Quiero recordar que las inscritas e inscritos de Podemos, en consultas y en la asamblea ciudadana, señalaron un camino distinto", ha apostillado.



Ha reivindicado además que para él es un "orgullo" ser un instrumento para defender "los derechos sociales de todos" junto a las espartanas de Coca-cola, los jóvenes exiliados o los trabajadores de reparto de comida en bicicleta.



"Nuestro papel en la política no es dar estabilidad al poder, sino a la gente", ha reivindicado Pablo Iglesias en su intervención inicial ante el máximo órgano de dirección de su partido, adonde ha asistido con su hija pequeña, de dos meses.



Además, ha recordado que las "cloacas del Estado" trataron de debilitar a Podemos precisamente porque pone en jaque los intereses de los poderosos y se ha mostrado convencido de que el 10 de noviembre habrá "millones de personas" que votarán para que quienes duerman bien sean las "personas honradas".

Selección DN+