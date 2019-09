La capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa se instalará este sábado en el tanatorio de Cercedilla

Actualizada 06/09/2019 a las 21:35

Dos días después del hallazgo del cadáver de Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Madrid, la familia ha recibido este viernes sus restos para poder velarlos el sábado y posteriormente esparcir sus cenizas por Siete Picos, su montaña preferida.

Cumplirán así el deseo de Blanca, según ha explicado su hermana Lola, quien ha dicho que están "todos destrozados" y que la identificación no ha sido fácil porque "llevaba muchos días a la intemperie".

Ante las especulaciones sobre las causas de la muerte, y a la espera de que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia, ha afirmado: "Me da exactamente igual cómo haya fallecido, lo duro es que ha fallecido y hasta ahora todo el mundo se ha portado fenomenal, el caso es que no está, cómo ha sido, por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho", ha afirmado.

A las 17.40 horas y una vez recibido el visto bueno del juez de Collado Villalba que lleva el caso, han salido del Instituto Anatómico Forense de Madrid los servicios funerarios encargados del trasladar el cuerpo al tanatorio Cercedilla, donde este sábado se abrirá de 9 a 21 horas el velatorio.

De momento, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, han anunciado que acudirán a acompañar a su familia cuando Blanca sea despedida en el tanatorio.

Fuentes de la familia han confirmado que el velatorio será público, pero la despedida se hará en la intimidad.

"La despedida la haremos en familia. Parece que ella quería que la incinerasen y esparcir los retos en Siete Picos, que era su montaña preferida. Haremos una bonita excursión todos los hermanos y echarnos unas risas que era lo que a ella le gustaba", ha comentado Lola Fernández Ochoa, hermana de la fallecida.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que en las próximas semanas llevará al Consejo de Gobierno otorgarle a la esquiadora la medalla de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su trayectoria y su aportación al deporte español.

Díaz Ayuso ha avanzado también que el nuevo instituto de Montecarmelo llevará el nombre de Blanca Fernández Ochoa.

La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con una mención a la medallista.

"Fue una pionera, la primera mujer española en alcanzar la gloria olímpica. Desde luego permanece en nuestro recuerdo y en el recuerdo del deporte español", ha manifestado.

El cuerpo de Blanca Fernández Ochoa fue hallado el pasado miércoles por un guardia civil fuera de servicio que paseaba con su perra por el pico La Peñota.

El hallazgo puso fin a tres días y medio de trabajo de un dispositivo de búsqueda sin precedentes en la Comunidad de Madrid, en el que participaron hasta 400 personas entre voluntarios, policías, guardias civiles, bomberos y agentes forestales, además de perros y de drones.

