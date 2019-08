12/08/2019 a las 06:00

El incendio que se declaró en el día de este sábado en el barrio de Juncalillo, en la cumbre de Gran Canaria, ha logrado ser contenido gracias a la labor desarrollada por los medios aéreos y terrestres que están trabajando en la extinción del fuego; sin embargo, esta situación podría empeorar debido a la previsión de fuertes vientos, que podrían alcanzar rachas máximas de entre 40 y 70 kilómetros por hora.



Así lo ha informado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha comparecido de nuevo en rueda de prensa para dar cuenta de las tareas de extinción y la evolución del incendio, que ya afecta a casi mil hectáreas y que ha obligado al desalojo de un millar de personas.



Ángel Víctor Torres ha destacado que el "magnífico" trabajo desarrollado por los efectivos terrestres, entre 500 y 600 personas que están trabajando en distintos turnos en las labores de extinción, y los operativos aéreos, diez helicópteros y una avioneta, ha permitido que el incendio no haya progresado y que se haya logrado contener y no salga del perímetro de algo más de 900 hectáreas.



El presidente ha indicado que en las próximas horas se va a intensificar el trabajo que están realizando todas las unidades aéreas y terrestres porque a partir de la noche se tendrá que centralizar toda las labores de extinción en los efectivos terrestres, al dejar de operar los medios aéreos.



En cuanto a la evolución de la meteorología, detalló que se prevé una bajada de las temperaturas en la cumbre, lo que beneficia a los trabajos de extinción, pero se ha activado la prealerta a partir de la próxima medianoche por vientos que pueden ser importantes, de entre 40 y 70 km/h, lo que supone una "mala noticia" porque la llegada del viento puede hacer que la contención lograda sea insuficiente.



Torres señaló que se está trabajando en el perímetro del incendio (23 kilómetros) humedeciendo la zona y realizando zanjas para intentar evitar que el fuego lo traspase y alcance cotas más altas, lo que dificultaría mucho la contención del incendio. Dijo, además, que si esta noche el viento es superior a 70 kilómetros por hora, hay un "riesgo alto" de que se reaviva el fuego, lo que podría dificultar la acción que se está desarrollando en estos momentos.



El presidente hizo hincapié en que tienen previsto cualquier circunstancia que pueda ocurrir: "Ojalá las noticias sean que esta contención lograda en el día de hoy sea definitiva y que esta noche el viento nos eche una mano favorable. Si no es así, tendremos que activar mecanismos de inmediato, porque puede saltar la zona de seguridad y afectar de manera importante a la cumbre y los montes".



Insistió en que si no se tuviese la prealerta por fuertes vientos, se estaría hablando de unos resultados "tremendamente optimistas" porque se ha logrado contener el fuego. Reiteró que el problema está en la llegada del viento, que será fuerte sobre las 24 horas, luego amainará en las primeras horas del lunes para volver a arreciar en la tarde noche. "Por tanto, estamos al albur de lo que ocurra esta noche", afirmó.



VECINOS DESALOJADOS.



En relación a los vecinos que han sido desalojados, comentó que durante el este domingo ha habido personas que han podido regresar a sus viviendas. Recordó que fueron evacuadas cerca de mil personas y todavía quedan cerca de sesenta alojados en los albergues que han habilitado los ayuntamientos. Añadió, además, que han estado en permanente contacto con los alcaldes de los municipios afectados y avanzó que habrá una nueva reunión a las 20.30 horas para ver la evolución del incendio.



Ángel Víctor Torres detalló, también, que el porche de una vivienda se ha visto afectado por el fuego y habrá que esperar a que se apague el incendio para valorar si hay viviendas afectadas. Aclaró, también, que a pesar de que esta mañana se dijo que sí, al final ninguna persona ha resultado herida en las labores de extinción, aunque sí algún senderista que ha tenido algún percance físico, pero no por el fuego. Por ello, insistió en pedir a la población que siga las indicaciones de los responsables del incendio.

