Carmen Calvo pide responsabilidad a los partidos: "Construimos o destruimos"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha llamado este sábado a los partidos a asumir parte de responsabilidad para llegar a acuerdos, ya que "ahora no hay candidato" a la investidura y es el momento de "construir o destruir".



"Todos los partidos están ahora concernidos", ha manifestado Calvo en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, en la toma de posesión como presidente de Aragón del socialista Javier Lambán, que ha formado Gobierno gracias a un pacto a cuatro que también incluye a Podemos.



Para Calvo, o las formaciones políticas "hacen caso" a lo que han dicho las urnas -formar un gobierno progresista que empiece a funcionar- o "nos desentendemos".



Pero la "realidad" que han querido los votantes es en su opinión un gobierno progresista, feminista y, sobre todo, que no se tenga que sustentar sobre el independentismo.



Preguntada por si Podemos quedará fuera o dentro de la ecuación de su Ejecutivo, la ministra de Presidencia en funciones no ha contestado directamente, pero sí que ha aclarado que volverán a hablar con "todo el arco político parlamentario" para que cada uno, llegado el momento, "asuma su responsabilidad".



Eso sí, si eso "ayuda, construye y fluye" para que España tenga gobierno pronto y no para conducir a unas nuevas elecciones.



"Estamos sentándonos con todos los sectores que pueden seguir aportando a un Gobierno progresista que no se sustente sobre quienes no quieren sostener el orden constitucional y la unidad territorial de España", ha aclarado.

