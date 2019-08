El lotero del boleto sin dueño en A Coruña pide declarar voluntariamente en el juzgado

Actualizada 02/08/2019 a las 12:15

El lotero de la administración de lotería de A Coruña donde se encontró hace siete años un boleto premiado con 4,7 millones de euros, y del que todavía no está confirmado quién es su dueño, ha pedido declarar voluntariamente en el juzgado.

Así lo ha confirmado Manuel Reija, después de que trascendiera en las últimas horas, a través de distintos medios de comunicación, que la investigación policial concluye que, presuntamente, el lotero habría engañado al legítimo propietario.

Manuel Reija, el lotero de la administración ubicada en la zona de la plaza de San Agustín, no ha querido hacer declaraciones en torno a las conclusiones del citado informe policial. "He pedido declarar voluntariamente en el juzgado, no tengo más que decir", ha asegurado, derivando todas las explicaciones a la comparecencia judicial.

Sobre este caso, que se remonta al año 2012 cuando el lotero aseguró haber encontrado el boleto premiado con 4,7 millones en el mostrador de su despacho, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, confirmó este jueves la práctica de diligencias y actuaciones por parte de la Policía Nacional, a requerimiento judicial.

Sin embargo, se remitió al secreto del sumario, al ser preguntado sobre las conclusiones del citado informe policial en relación a una causa abierta después de que distintas personas reclamasen ser los propietarios de un boleto, por el momento, sin dueño.

Etiquetas A Coruña

