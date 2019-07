Podemos responde a la carta de Sánchez: "Quiere acaparar el 100% del poder sin negociar"

Actualizada 31/07/2019 a las 20:58

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha respondido este miércoles a la carta enviada por Pedro Sánchez a la militancia socialista en la que apuesta por un gobierno 'a la portuguesa', que esto significa "acaparar el 100 por cien del poder sin negociar".



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Echenique señala que, para entender mejor la carta de Sánchez, cuando éste dice que quiere un acuerdo programático con Unidas Podemos que posibilite un Gobierno de los socialistas 'a la portuguesa', eso significa que quiere el 100 por cien del poder "aunque esté lejos de la mayoría absoluta".



"Para entender mejor los titulares: Gobierno a la portuguesa significa Gobierno en el que acaparo el 100% del poder, sin negociar, porque sí, aunque esté lejos de la mayoría absoluta y con la ventaja de tener las manos libres para pactar con la derecha cuando me dé la gana", señala Echenique en su tuit. De esta forma, el partido morado cierra la puerta a valorar este nuevo movimiento de los socialistas.



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado en esa carta a la militancia que comenzará a reunirse "mañana mismo" con colectivos de la sociedad civil para elaborar con ellos una propuesta programática.



Posteriormente se la presentará a Unidas Podemos para intentar alcanzar con ellos un acuerdo de gobierno 'a la portuguesa', es decir, en el que los 'morados' apoyen a su gobierno desde fuera.



Asimismo, Echenique ha alertado que la "vía portuguesa" que propone Sánchez tiene "truco" y pone como ejemplo que el gobierno del luso Antonio Costa ha pactado recientemente con la derecha una reforma laboral "para precarizar a los trabajadores y no reconocer los más de nueve años de congelación de salarios de los profesores de la educación pública".



En este sentido, el secretario de Acción de Podemos ha reiterado la apuesta del partido por un gobierno de coalición recordándo una tribuna abierta que escribió el pasado 14 de julio bajo el título '10 motivos (y ninguna excusa) para un gobierno de coalición' y publicada en eldiario.es.



Según defendía en el mismo, un gobierno de coalición tiene como principal ventaja la de "mejorar las condiciones materiales de vida" de los ciudadanos y que "todo el mundo pueda tener más seguridad vital, más derechos y más esperanza en el futuro". "Es legítimo buscar ventajas para la propia formación política y, de hecho, es lo que todos hacemos en las campañas electorales. Pero, cuando conseguir una ventaja para tu partido implica empeorar el país, no resulta ni moral ni responsable hacerlo", advertía al respecto.

