Ciudadanos culpa a Carmena de la multa de Bruselas por contaminación

El Ayuntamiento de Madrid hará "todo lo posible" por evitar ser multados por Bruselas a consecuencia de los altos niveles de contaminación, una amenaza de sanción que responde a "las mediciones en el mandato de Manuela Carmena", ha afirmado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en una entrevista en Onda Madrid, donde ha apuntado que PP y Cs no son responsables de la posible multa "para nada".

"Es una denuncia que empezó en 2015 basada en datos de medición que no se corresponden con este equipo de gobierno. Es la medición durante el mandato de Carmena y a consecuencia de sus políticas medioambientales. Haremos todo lo posible por que no pongan multa pero para nada somos responsables", ha indicado la también portavoz de Cs en el Ayuntamiento.

Villacís ha cargado contra todos aquellos que quieren "contaminar el debate" diciendo que se va a revertir Madrid Central cuando "saben que no es cierto", aunque sí ha reconocido que esa propuesta sí la incluían en sus programas electorales tanto PP como Vox pero no Cs. A lo que se suma que en el pacto con el PP se firmó que no habría reversión de la zona de bajas emisiones "sino un proceso de mejora".

La decisión de la moratoria de multas tenía que ver con "un sistema que era ineficaz" y prueba de ello es que antes de la salida del Ejecutivo de Carmena optaron por anular 6.000 multas. La idea que maneja el actual Gobierno es contar, pasado el verano, con "un nuevo proyecto más sensible a todos los actores de Madrid Central".

En la entrevista se ha dirigido al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, espetándole que "no se ha enterado" que Madrid Central "no se revierte". "Quizá quieren hacer una campaña de humo sobre lo que hace su gobierno en Madrid, porque hay muchas cosas que dependen del gobierno central, como el soterramiento de vías de Adif en Arganzuela y otras cosas que no se priorizan porque no están gobernando en Madrid", ha elucubrado.

En todo caso, Villacís cree que "se ha sobredimensionado una medida cautelar, que es provisional, no es una sentencia". "La moratoria es un hecho menor porque nuestro interés era salvaguardar a los ciudadanos que eran multados de forma ilegal. Hemos hablado con comerciantes, con quien tiene comercios en la zona, hosteleros, y vamos a ser capaces de sacar un proyecto", ha asegurado.

