Guadiana del Caudillo inicia los trámites para eliminar de su nombre la referencia franquista

Actualizada 24/07/2019 a las 11:23

El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz) ha aprobado iniciar los trámites para eliminar de su denominación la referencia franquista.



Esta propuesta, presentada por el Grupo Socialista, fue aprobada este pasado martes en el pleno y, con la misma, se busca cumplir con la Ley de Memoria Histórica, según ha informado el PSOE de la localidad en nota de prensa.



"Tras años de lucha para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica en Guadiana, esta medida trascendental aprobada en el pleno municipal denota la voluntad no solo política sino también democrática del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Guadiana", ha expuesto este partido.



De esta forma, los socialistas de este municipio pacense han remarcado que seguirán defendiendo los "valores democráticos" y trabajando para "garantizar el cumplimiento efectivo" de la Ley y la Constitución Española "frente a la actitud despótica de quienes la paralizan".



VOX ANUNCIA UN RECURSO Y UNA QUERELLA



Por su parte, el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha anunciado que, ante la propuesta de cambiar el nombre del municipio, interpondrá un contencioso-administrativo contra dicho acuerdo y una querella criminal contra todos los concejales socialistas que la han aprobado por posible prevaricación.



Así, ha indicado VOX en nota de prensa que, tras reiteradas sentencias de diversos tribunales en las que "queda constancia" de que el pueblo "ha cumplido, siempre, con la Ley de Memoria Histórica", este grupo "no va a permitir tal atropello contra los intereses municipales".



"Todas esas sentencias han sido favorables al ayuntamiento y contra los concejales socialistas, que fueron, en muchos casos, los promotores de las denuncias, por lo que tienen más que sobrada constancia del resultado de todas las sentencias favorables al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo", ha dicho.



En esta línea, ha apuntado VOX que en una de esas sentencias se reconoce que el 'Catalogo de Vestigios' elaborado y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo es un acto administrativo "firme e inmodificable".



"Desde VOX anunciamos nuestra más firme oposición a este acto, por entender que no es ajustado a derecho, y por eso, lo impugnaremos en vía Contenciosa-Administrativa, por un lado, y por otro, con una querella criminal, por presunta prevaricación, contra los seis concejales del PSOE, por aprobar algo, a sabiendas de su ilegalidad", ha asegurado.

