Los menores transexuales podrán cambiar de sexo en los registros públicos

El Tribunal Constitucional español avaló este jueves que los menores transexuales "con suficiente madurez" puedan registrar legalmente su cambio de género sin esperar a cumplir los 18 años.



Con esta decisión el Tribunal considera inconstitucional la ley vigente que impedía a los niños transexuales y a sus padres cambiar su identidad sexual en el registro civil hasta alcanzar la mayoría de edad.



La sentencia precisa que sólo se avala el cambio de género en el registro en los casos que afecten a menores con ""suficiente madurez" y que se encuentren en una "situación estable de transexualidad", una cuestión que había sido planteada en marzo de 2016 por el Tribunal Supremo.

La decisión del Constitucional permitirá por lo pronto desbloquear el caso de Patrick, que nació con órganos sexuales femeninos y fue inscrito como mujer, pero su desarrollo posterior pronto demostró una realidad bien distinta.



Sus padres solicitaron previamente en el registro civil una modificación para que el joven, de 13 años entonces, pasara a ser identificado a efectos legales como una persona de sexo masculino y de nombre Patrick, pero su petición fue denegada por todas las instancias judiciales, que se remitieron a la ley en cuestión.



La madre del adolescente, Natalia Aventín, explicó en el momento de presentar su recurso ante el Supremo que la actual legislación española "discrimina" a las personas transexuales al no facilitar un proceso dirigido a "normalizar" a nivel jurídico una situación socialmente aceptada.



Aventín aseguró que la ley es "discriminatoria" ya que no solo impide a los menores instar la referencia a su sexo sino que exige a los adultos informes psicológicos y dos años previos de tratamiento.



Según la madre del menor, este texto legal es contrario a lo establecido en distintos tratados internacionales y en resoluciones del Consejo de Europa que critican la discriminación generalizada que sufren los transexuales en Europa e insta a los Estados miembros a modificar sus leyes para favorecer su integración social.



La Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis estima que unos 500 menores podrían estar esperando para solicitar el cambio de nombre.



La pasada legislatura el Congreso español registró varias iniciativas relacionadas con los derechos de los transexuales, entre ellas la que despatologizaba la identidad trans en todos los ámbitos, ya sea el sanitario, educativo, laboral o deportivo, y tenía en cuenta a menores, mayores o inmigrantes.



También proponía que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de ninguno de sus progenitores.



Prevé también esta misma fórmula para los menores que deseen cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o no binario, o que el Sistema Nacional de Salud pase a cubrir los tratamientos como los hormonales y de modulación del tono y timbre de voz, entre otras medidas.

