PP, Ciudadanos y Vox ven "inaceptable" que TVE entreviste a Arnaldo Otegi

Actualizada 26/06/2019 a las 14:22

PP, Ciudadanos y Vox califican de "inaceptable" y "escandaloso" que TVE entreviste esta noche al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para "blanquear" a esta formación como "brazo político" de ETA que no ha condenado ni pedido perdón por sus crímenes.



Los tres partidos han mostrado su rechazo por la emisión de esta entrevista esta noche en el programa "La noche en 24 horas" de RTVE, que también ha censurado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha solicitado que la intervención de Otegi se anule.



"Creo que es inaceptable que la televisión pública le de voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi para intentar blanquear el brazo político de Batasuna, en este caso de Bildu", ha destacado el presidente del PP, Pablo Casado, antes de lamentar que en los últimos meses TVE haya estado "al servicio" del Gobierno de Pedro Sánchez.



"No se puede blanquear a Bildu en la televisión pública. Es algo que vamos a denunciar y no vamos a permitir", ha concluido Casado.



Desde Ciudadanos, su líder Albert Rivera, ha instado a la dimisión de Mateo y ha calificado en su perfil de Twitter de "escándalo" que Pedro Sánchez "ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi".



Más duro ha ido el diputado de Cs Joan Mesquida, quien tras presentar una iniciativa legislativa para la memoria, dignidad y reparación de las víctimas del terrorismo ha lamentado que TVE ponga una "alfombra roja para que un criminal condenado por terrorismo difunda la voz de Batasuna en todos los hogares de España".



En Los Desayunos de TVE, el portavoz de Vox en el congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también ha rechazado una entrevista en la que cree que Bildu "va a ser blanqueado".



"Supongo que les preguntará por los asesinatos cometidos, por el ametrallamiento de uno de los padres de la Constitución, por el secuestro de un embajador de España y por los delitos que ha cometido", ha añadido el diputado antes de subrayar que Otegi tiene "antecedentes penales gravísimos".



El presentador del programa, Xabier Fortes, le ha respondido que en la televisión pública se invita y se entrevista, "no se hacen masajes", a todos los representantes políticos, "guste más o guste menos, si son legales".



Precisamente, en una carta remitida a RTVE, la AVT pide que se reconsidere la decisión de emitir esta entrevista, pues Otegi es el coordinador de una formación que, aunque legal, "es sin duda heredera del brazo institucional de ETA", por lo que darle voz en la televisión pública "carece de toda ética y moralidad".



Si TVE decide finalmente emitir este "despropósito", la AVT confía en que la entrevista "no sirva para transformar a un terrorista condenado en la gran esperanza de la pacificación en el País Vasco".



"Realmente esperamos que la televisión pública que pagamos todos los españoles no contribuya a blanquear la imagen de Arnaldo Otegi y no se le pregunte por el futuro, sin o por el pasado de violencia que nunca ha condenado", ha añadido la asociación.



Preguntado por la denuncia de la AVT, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que la asociación tiene el derecho de pronunciarse "como crea conveniente y oportuno, faltaría más" y las víctimas del terrorismo son y seguirán siendo para él "un referente ético".

