El PP aconseja a Vox no optar por el "harakiri" y aceptar los pactos de investidura

Actualizada 04/06/2019 a las 11:20

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha recomendado este martes a Vox que no opte por un "harakiri" político y acepte acuerdos para apoyar la investidura de Gobiernos de coalición entre los populares y Ciudadanos, ya que lo contrario sería "muy difícil" de explicar ante sus votantes.



En una entrevista en TVE, Maroto ha advertido de que si opta por esa opción, una alternativa que ha planteado esta mañana el presidente de Vox, Santiago Abascal, estaría realmente haciendo el "harakiri" a la "mayoría social" que quiere gobiernos de centro derecha.



Por su parte, el PP va a hacer todo lo que esté en su mano y "se va a dejar la piel", ha afirmado, para que sean posibles los acuerdos para conseguir gobernar en cuatro comunidades -Madrid, Murcia, Castilla y León y Aragón- y unas 23 capitales de provincia.



Maroto ha dejado claro que la fórmula es "pactos sólidos de gobierno en coalición, con programas moderados de centro derecha" y, en el caso de que esta suma no dé con Ciudadanos, "pedir los votos para la investidura a Vox" sin modificar el programa que se ha pactado entre los dos partidos.



Aparte de liderar esos acuerdos, el PP va a actuar como "facilitador" de los mismos, como hizo en Andalucía, para representar a la "mayoría de sentido común" que cree que no quiere situaciones como que Manuel Carmena siga de alcaldesa en Madrid.



En el día en el que se inician formalmente estas negociaciones para los pactos tras las elecciones del 26M, ha confiado en que el PP conseguirá el "mismo final feliz" que en Andalucía, donde gobierna en coalición con Cs con el apoyo para la investidura de Vox, que acaba de presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos.



Por lo que respecta a la perspectiva en Madrid, Maroto se ha mostrado convencido de que Ciudadanos no negociará la alcaldía para Begoña Villacís a cambio del apoyo al PSOE en la Comunidad. "Creo que Begoña Villacís es una mujer inteligente, mantiene el ideario de Ciudadanos y no lo podría explicar y, por lo tanto, no lo va a hacer", según Maroto, porque supondría hacer a Íñigo Errejón, de Más Madrid, vicepresidente económico de la Comunidad.

