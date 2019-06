Más controles de alcohol y drogas al volante: 25.000 diarios esta semana

Actualizada 03/06/2019 a las 15:14

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunesuna nueva campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas en la carretera, con 25.000 pruebas diarias hasta el domingo a fin de evitar que los conductores se pongan al volante tras haber ingerido alguna de esas sustancias.

Unos controles que, según ha informado la DGT, podrán realizarse en cualquier carretera y a cualquier hora del día por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

A los controles en carreteras interurbanas se sumarán también los que hagan las autoridades locales y autonómicas en sus vías competenciales, ya que la DGT les ha invitado a participar en la campaña.

La idea, subraya Tráfico, es que cualquier conductor pueda ser requerido para someterse a un test de alcohol y drogas, independientemente de la vía por la que circule.

Incluso si se conduce por una carretera de Europa, ya que la campaña se desarrolla también a nivel europeo.

Según datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial (ERSO), alrededor del 25 por ciento de todas las muertes en carretera en Europa están relacionadas con el alcohol.

Durante la presentación de la campaña, la jefa del área de Intervención del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, Pilar del Real, ha subrayado a los periodistas que el consumo de alcohol y droga es el tercer factor prevalente en los accidentes.

Del Real ha valorado la participación de los países europeos en la campaña y, a modo de ejemplo, ha indicado que una persona que salga de Berlín y llegue a Logroño "podrá recibir mensajes de prevención sobre este peligro" a lo largo del recorrido.

En España, ha dicho la representante de la DGT, uno de cada cuatro fallecidos en accidente había ingerido alcohol y, del total. el 74 por ciento triplicaba la tasa de alcoholemia.

Durante esta semana, al menos se realizarán 200.000 pruebas a otros tantos conductores.

El año pasado, la Guardia Civil realizó más de 5 millones de pruebas. En el caso del alcohol, el número de positivos ha pasado de representar el 5 por ciento de los test realizado en 2001 al 1,3 por ciento el pasado año.

Aun así, más de 95.000 conductores dieron positivo en los controles realizados por los agentes de la Agrupación.

Por duodécimo año consecutivo, la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM) está colaborando con la DGT para concienciar a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Bajo el lema 'No corras, no bebas… no cambies las ruedas', las personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañarán a los agentes de tráfico encargados de los controles.

En ese momento, el voluntario de ASPAYM se acercará al vehículo retenido y le trasladará el mensaje común de la campaña, demostrando al mismo tiempo con su presencia las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

Son 20 provincias en las que ASPAYM va a colaborar con la DGT: Albacete, Ávila, Alicante, A Coruña, Burgos, Cádiz (Jerez), Castellón, Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, León, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Oviedo, Toledo, Valladolid, Valencia.

Etiquetas DGT Dirección General de Tráfico

