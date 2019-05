El Gobierno mantiene como socio preferente a Podemos pero se abre a otros pactos

Actualizada 31/05/2019 a las 18:35

El Gobierno mantiene a Unidas Podemos como "acompañante preferente" del PSOE para esta legislatura pero reconoce que al no sumar entre ambos una mayoría suficiente para la investidura, está abierto a "trabajar líneas diferentes".



En la rueda de prensa después del primer Consejo de Ministros tras las elecciones del pasado domingo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha avanzado que el PSOE "se abre a todas las fuerzas del hemiciclo" para conseguir "acuerdos que sirvan a la estabilidad de las instituciones".



Celaá, eso sí, ve siempre en esos acuerdos a Unidas Podemos pese a la advertencia lanzada por su líder Pablo Iglesias, que vincula el apoyo de su grupo a la investidura a su entrada en el Gobierno.



En respuesta a Iglesias, la portavoz del Gobierno ha apuntado la posibilidad de que entren en el gabinete "personas independientes", incluso si están "designadas por otras fuerzas", pero ha hecho hincapié en que esto "no puede considerarse un gobierno de coalición".



En cualquier caso, Celaá ha considerado "lamentable" que se pueda instalar en la opinión pública la idea de que España necesita una repetición electoral porque, a su juicio, los resultados de los comicios de abril fueron "suficientemente inequívocos".



Entretanto, el "socio preferente" del Ejecutivo socialista, Pablo Iglesias, ha pedido al PSOE "coherencia" a la hora de plantear alianzas postelectorales.



Iglesias ha advertido de que "decir una cosa en campaña y hacer otra" perjudica la estabilidad, y ha insistido en su propósito de formar parte del Gobierno para impulsar políticas sociales "desde dentro".



"Es poco entendible presentarte a unas elecciones con un programa progresista y después querer llegar a acuerdos de gobierno con quien no tiene un programa progresista, sino prácticamente lo contrario", ha alertado el líder de Podemos en referencia a la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos.



Ante un auditorio repleto de empresarios del Círculo de Economía en Sitges, Iglesias ha planteado algunas de sus propuestas en materia económica y laboral para el futuro Gobierno del que quiere formar parte, como la reducción de la jornada laboral o el aumento de la fiscalidad.



Ha defendido que la reducción de la actual jornada laboral sería una medida "sensata y viable" pues "contribuiría al reparto de empleo", especialmente en un país como España, con una elevada tasa de desempleo.



Trabajar menos horas, pasando de las 40 a las 34 semanales, ha añadido el líder de Podemos, también permitiría a los trabajadores conciliar y dotaría a la sociedad de una mayor capacidad de consumo, clave para reactivar la demanda interna.



En el otro lado del tablero político, en Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, ha dejado claro que su socio preferente es el PP, por lo que rechaza la posibilidad de Gobiernos tripartitos con Vox en comunidades y ayuntamientos.



Villegas ha garantizado que solo se sentará con el partido liderado por Santiago Abascal para informarle de los acuerdos a los que llegue Ciudadanos con los 'populares'.



A su juicio, además, "es prácticamente imposible" llegar a acuerdos con el PSOE porque, según ha denunciado, en cuanto pueden pactan con PNV y Bildu "para dejar fuera a los constitucionalistas", como ha ocurrido, según ha dicho, en Navarra.



Fuentes de la Ejecutiva de Ciudadanos han confirmado que en los últimos días ya se han producido contactos con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y con el de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.



Prevén una reunión con los populares para la próxima semana, en tanto que ven más difícil sentarse a hablar con los socialistas.



Las fuentes de Cs no ven con buenos ojos que el PP se siente a negociar con Vox, aunque no cerrarán la puerta a que entre en las Mesas de los Parlamentos autonómicos, en concreto, en la de Madrid, que actualmente tiene ocho miembros.



Precisamente Vox ya ha avanzado que solicitará la entrada en los gobiernos municipales y autonómicos como parte de las condiciones para apoyar a otros partidos en la formación de los nuevos ayuntamientos y ejecutivos autonómicos.



El partido que lidera Santiago Abascal considera además como condición indispensable que todo aquel partido que quiera el apoyo de Vox se siente a negociar con el comité negociador, encabezado por su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.



Más allá de los futuros pactos para la investidura del presidente del Gobierno y en comunidades y ayuntamientos, el Ejecutivo también ha salido hoy al paso de la polémica por los errores detectados en el escrutinio de las elecciones del domingo.



Celaá ha defendido la ejemplaridad del sistema de escrutinio electoral por su rapidez, seguridad y transparencia, y ha atribuido las incidencias ocurridas en los comicios a "errores humanos" similares a los que se dan en cualquier proceso electoral.



El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá próximamente en el Congreso para dar las explicaciones oportunas aunque Celaá ya ha adelantado que no hay ningún elemento distinto a anteriores procesos, pues las incidencias han sido "moneda frecuente" a lo largo de la historia.

