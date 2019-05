Arrimadas: “Navarra merece mucho más que ser sucursal del País Vasco”

Actualizada 15/05/2019 a las 08:27

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas, hizo parada el martes por la tarde en Navarra dentro de la campaña electoral. La dirigente naranja visitó la empresa MTorres en Torres de Elorz y, posteriormente, protagonizó un acto público en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona para apoyar a la coalición Navarra Suma (UPN, Cs y PP). Entre un punto y otro, concedió una entrevista a este periódico.



Hay una nube perpetua sobre Navarra Suma: la duda sobre la postura de Ciudadanos respecto al Régimen Foral. ¿En qué consiste a día de hoy exactamente?

La posición de Navarra Suma está plasmada en un documento escrito y es el respeto al Régimen Foral de Navarra , con el compromiso de que el cálculo de la aportación al Estado por medio del Convenio navarro se haga con los criterios de solidaridad y transparencia, que ya están contemplados en la Constitución. Navarra Suma es la oportunidad de que todos los constitucionalistas se pongan de acuerdo. Es un ejercicio de responsabilidad y muchos ciudadanos van a valorar que diferentes opciones, por encima de sus diferencias, se hayan puesto de acuerdo en que Navarra se merece mucho más que ser una mera sucursal del País Vasco, que es lo que quieren los nacionalistas. Cuatro años más de gobierno de nacionalistas y populistas pueden hacer a Navarra muchísimo daño.



Al poco de firmar con UPN el respeto al Régimen Foral, el programa de Ciudadanos para las últimas elecciones forales recogía dejar en manos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF ) cómo calcular la aportación foral al Estado, cuando es una negociación bilateral Navarra-Estado. ¿Con qué hay que quedarse?

No tiene nada que ver una cosa con la otra. El respeto al Régimen Foral como dice la Constitución no se ha puesto en duda en ningún momento. El problema no es ése, sino que no se pueda garantizar unos servicios de calidad y una transparencia a la hora de calcular el Cupo vasco. Los problemas no han sido por parte de Navarra. Han venido de que el PNV ha tenido una posición muy determinante en los diferentes gobiernos. Una cosa es el Concierto y el Cupo vascos, y otra el Convenio y la aportación de Navarra. Tenemos muy claras las diferencias. Pero en ambos casos hay que calcular con transparencia y solidaridad.



El acuerdo firmado en Navarra ha generado dificultades internas en Ciudadanos en otras comunidades. ¿Hay quien ve una cesión?

Lo que estamos haciendo es sumar por Navarra y por España. Navarra Suma también es en el fondo España Suma. La gente que quiere un gobierno constitucionalista y sensato no quiere separarse del resto de España. Ciudadanos quiere constitucionalismo y sentido común, y en Navarra el peligro está muy cerca. El PSN tiene que explicarle a la gente si va a apoyar un gobierno constitucionalista con Navarra Suma o va a sumar con los nacionalistas y populistas. Se da la circunstancia de que el Gobierno de España va a ser de Sánchez con populistas y apoyado en los nacionalistas. Por eso Navarra Suma tiene que ser el dique de contención del nacionalismo aquí y de las políticas nefastas que van a llegar desde el Gobierno central. En Navarra hay que bajar los impuestos, que ya pagáis bastantes. Hay que apoyar a los emprendedores, no inflarles a burocracia.



¿Y por qué, si podría evitar que Pedro Sánchez gobierne dependiendo de los nacionalistas, Ciudadanos no parece dispuesto a facilitar su presidencia mediante un acuerdo?

El problema es que Sánchez está dispuesto a apoyarse en los nacionalistas, ya lo ha hecho antes. Nosotros llegamos a un acuerdo con él hace años, pero el sanchismo es incompatible con cualquier pacto a largo plazo. Ahora bien, nosotros vamos a liderar la oposición en el Congreso, pero también vamos a ser leales a España. Si hay algo bueno para España, lo apoyaremos.



¿Eso quiere decir, entonces, no cerrar la puerta a facilitar la presidencia de Sánchez?

No, no. Por supuesto que no. Ni abstención, ni presidencia, ni Presupuestos. Pero la legislatura es muy larga.

