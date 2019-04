Casado cambia de estrategia y califica a Vox de "extrema derecha"

Actualizada 30/04/2019 a las 17:52

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cambiado su estrategia tras los resultados electorales del domingo y ha pasado al ataque contra Ciudadanos y Vox, partido que ha calificado por primera vez de "extrema derecha".



En el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Casado se ha referido por primera vez a Vox como un partido de "extrema derecha" y ha criticado que Ciudadanos haya intentado "sorpasar" al PP en esta campaña en vez de haberse centrado en echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.



En esta reunión se ha decidido además el lema de la campaña para las elecciones del 26 de mayo, que será "Centrados en tu futuro", además de designar coordinadoras a las vicesecretarias Isabel García Tejerina, de las europeas, y Cuca Gamarra, de las autonómicas y municipales.



Por su parte, los dos más estrechos colaboradores de Casado, el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, junto con el vicesecretario de Acción Autonómica y Local, Vicente Tirado, se van a "echar a la carretera" en la campaña, según Casado, para "reforzar" al PP.



García Egea supervisará las campañas desde sus tareas como número dos del partido, según ha recordado el PP.

Tras esa reunión de más de dos horas, el líder de los populares ha reconocido en rueda de prensa que fue un "error" no haberse dado cuenta de que sus adversarios eran Vox y Ciudadanos, y ha afirmado sentirse "respaldado" en su liderazgo por los barones regionales del partido.



Casado ha advertido al líder de Ciudadanos que él es el líder de la oposición, algo que no puede ser Albert Rivera que es, junto con Vox, el "responsable" de que Sánchez esté gobernando.



La nueva estrategia del PP pasa por "no dejar ninguna acusación sin responder ni ninguna bola sin responder", ha dicho haciendo un símil deportivo con estos dos partidos, a quienes ha tachado de "suicidas" porque "no solo no son complementarios, sino que restan" para constituir una alternativa de centro derecha.



Para Casado se ha constatado que es "falso" que en España haya tres derechas, sino que solo hay un partido de centro derecha que es el PP, frente a otro de "extrema derecha" que es Vox, un partido que "no quería la alternancia del sistema constitucional" sino solo socavar la base electoral del PP, y uno "disfrazado de liberal que es socialdemócrata", en referencia a Ciudadanos.



Ha subrayado que ha "tomado nota" del mensaje que cree que han mandado los votantes, "que quieren un partido reconocible en sus principios y valores".



También ha reconocido que "hace falta reconstruir el partido piedra a piedra" después de unos años "complicados" con la salida del Gobierno y ahora los resultados electorales, y se ha mostrado convencido de que el partido está "unido y fuerte" para el 26M.

