Torra pide una mediación internacional en un Sant Jordi marcado por el 28A

Actualizada 23/04/2019 a las 18:12

El presidente catalán, Quim Torra, ha pedido este martes una mediación internacional para solucionar el conflicto político en Cataluña, en su declaración institucional con motivo de la Diada de Sant Jordi, que este año ha estado marcada por el juicio del "procés" y la campaña de las elecciones del 28A.



En su tradicional discurso del 23 de abril, en el que ha combinado el catalán y el inglés, desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Torra ha denunciado que esta es la segunda Diada de Sant Jordi con "presos políticos y exiliados" como consecuencia de la "represión" del Estado.



Con una "senyera" y una estatua de Sant Jordi decorada con rosas amarillas de fondo, Torra ha llamado a "renovar hoy, con más fuerza aún, la lucha por el retorno y la victoria de la libertad".



El president ha cambiado del catalán al inglés para reclamar a la comunidad internacional que medie en el conflicto, en unos "tiempos difíciles", con exconsellers del Govern en "la cárcel o en el exilio por la represión del Reino de España".



"Pedimos otra vez a Europa y a la comunidad internacional que se involucre para resolver este conflicto de una forma democrática; no se pueden tolerar juicios políticos, una democracia no puede tolerar que se silencie la voz de la gente con amenazas y violencia", ha subrayado.



Una de las primeras en responderle ha sido la ministra y número uno del PSC por Barcelona en las elecciones del 28A, Meritxell Batet, que ha dicho que el conflicto catalán es "una crisis interna" y le ha pedido "valentía" para "buscar acuerdos dentro del marco constitucional y estatutario".



Batet, por cierto, ha elegido cinco libros de poemas para regalar a los candidatos de ERC, JxCat, comunes, Cs y PPC con motivo de la Diada de Sant Jordi: "La cultura, los libros, son una forma para acercarnos y buscar complicidades", ha asegurado.



También ha cargado contra la apelación de Torra la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas: "Son muy pesados, ni el día de Sant Jordi", ha dicho.



Según Arrimadas, "el protagonista" no debe ser ni Carles "Puigdemont ni los candidatos separatistas", sino "los libros, las rosas y los catalanes".

Asimismo, la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha afeado a Torra su apelación en plena festividad de Sant Jordi y ha comparado el nacionalismo con "la peste".



"La declaración de Torra pretende contaminar también la fiesta de Sant Jordi (...) Esto demuestra que el nacionalismo es como una peste que va contaminándolo todo y fracturándolo todo a su paso", ha asegurado Álvarez de Toledo.



Por su parte, el número uno de En Comú Podem para el 28A, Jaume Asens, ha aprovechado la mañana para lanzar una propuesta de reforma del sistema judicial, para que el fiscal general del Estado sea escogido por designación parlamentaria, para combatir así "la politización de la justicia".



El número dos de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado a los líderes del PSOE y del PSC "si pueden dormir tranquilos y tienen la consciencia tranquila sabiendo que hay presos políticos que no pueden disfrutar de la Diada de Sant Jordi con sus familias y seres queridos".



La número dos de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borràs, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "excluya" a Cataluña y le ha invitado a venir a esta comunidad para constatar que no existe ningún "problema de convivencia".

