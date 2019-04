Sánchez no tiene en sus planes pactar con Cs y Casado le avisa de que tenga cuidado con Otegi

Actualizada 23/04/2019 a las 23:42

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes, durante su intervención en el debate electoral de Atresmedia, que no tiene entre sus planes pactar con Ciudadanos, mientras que Pablo Casado le ha advertido de que tenga cuidado con Arnaldo Otegi, que ha ofrecido sus votos al PSOE, y es un "experto en secuestrar".

El debate, el segundo de los líderes en la campaña electoral, ha comenzado con los candidatos respondiendo a las preguntas de los moderadores sobre los pactos electorales.

El primero en abrir el fuego ha sido el candidato socialista, quien ha respondido que "no entra" en sus planes pactar con un partido que le ha puesto un "cordón sanitario". Por el contrario, ha apostado por un Gobierno del PSOE con independientes de prestigio que camine hacia la convivencia y la limpieza en el ejercicio del poder.

Pero Pedro Sánchez también ha lanzado una advertencia y es que "se olvida" que antes del día 29 de abril está el 28, es decir, el día de las elecciones. "Si suman las dos derechas con la ultraderecha van a hacer lo que en Andalucía", ha avisado y acto seguido ha reclamado que se concentre todo el voto posible en el PSOE.

CASADO GOBERNARÍA CON Cs AUNQUE NO FUERA LA FUERZA MÁS VOTADA

Pablo Casado, por su parte, ha acusado a Pedro Sánchez de haberse convertido en una "muñeca rusa, en una matriosca", en la que están Podemos, JxCat, ERC y Bildu. Con relación a esta última formación, ha recordado que su líder, Arnaldo Otegi, ha ofrecido su apoyo al PSOE y le ha lanzado una advertencia a Sánchez sobre lo que le puede pedir a cambio del voto el líder de la izquierda abertzale: "Otegi es una persona experta en secuestrar y sabe pedir rescates a cambio de todo, de los votos".

Al ser preguntado si está dispuesto a gobernar aunque no sea la fuerza más votada, tras su afirmación de que el pilar de la regeneración democrática es que gobierne el que gane, Pablo Casado ha venido a decir que sí lo hará ya que planteó una reforma electoral para que gobernase el partido más votado y ninguna fuerza política le apoyó. "No vamos a salir al ring con una mano en la espalda", ha exclamado.

Según ha afirmado, el PP es el único partido que no ha pactado con Pedro Sánchez, mientras que Podemos y Ciudadanos sí lo han hecho. Por eso, ha añadido, "Pedro Sánchez no ha querido un cara a cara, porque somos la única alternativa a su gobierno".

Sí ha recordado que su partido ofreció a Ciudadanos que fueran juntos al Senado antes de que se cerraran las mesas electorales, pero se ha lamentado de que José Manuel Villegas les diera "un portazo" porque han desaprovechado la oportunidad de "aunar esfuerzos".

Pero sí ha dicho que "ahora, para formar gobierno", estará "encantado de dar cabida a partidos constituiconalistas como en Andalucía". En este sentido, ha señalado que el acuerdo puede ser de Legislatura, de investidura o de Gobierno, pero por lo que apuesta es por dar "estabilidad" y ha criticado que "por culpa" del PSOE y los partidos de la moción España lleva dos años en la "mayor inestabilidad". "Nunca han mandado tanto en España los independentistas y los batasunos", ha exclamado.

No obstante, no ha querido entrar a responder si pactará con Vox en caso de que necesite a este partido para gobernar, como en Andalucía: "Habrá que preguntarselo a Vox, yo me presentaré a la investidura y quien quiera apoyar ese proyecto lo hará".

RIVERA INSISTE EN UN PACTO CON EL PP PARA GOBERNAR

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha sido preguntado por qué no dice claramente qué hará con relación a VOX, es decir, si pactará o no con ellos y en cambio sí ha dicho que no apoyará a Pedro Sánchez.

El líder de la formación naranja ha respondido que ha adoptado esa decisión con relación a Pedro Sánchez porque está gobernando con los que "quieren liquidar el país". "Con esos no voy ni a la vuelta de la esquina", ha exclamado antes de señalar que en Andalucía su formación política ha realizado una coalición con el PP y en el Gobierno de esa comunidad autónoma "no hay otro partido".

Así que, en relación con VOX ha señalado que tendrá que decidir el PP si en la investidura quieren preguntar a otro. No obstante, ha insistido en tender la mano a los populares porque considera que son los únicos que pueden formar una "coalición de gobierno" y enviar a Pedro Sánchez, a Torra y a Iglesias a la oposición. En su opinión, hay una "emergencia nacional" y él es el "único que dice claramente la preferencia" de Gobierno que tiene.

IGLESIAS: CUIDADO, SE PUEDE ENTRAR COMO PAPA Y SALIR COMO CARDENAL

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido preguntado si va a exigir a Pedro Sánchez formar parte del Gobierno como condición para apoyarle en caso de que sumen ambos partidos.

"Vamos a ver quien gana. Hay que ser prudentes, porque a veces quien entra como Papa sale como Cardenal", ha respondido el líder morado quien a renglón seguido, ha admitido que sería bueno que se pongan de acuerdo porque las elecciones, ha dicho "no van solo de vencer, sino de convencer" y ha puesto los ejemplos de Inés Arrimadas o de Susana Díaz, que ganaron en Cataluña y Andalucía y no han podido gobernar.

En este sentido, considera "sensato" decir que el próximo gobierno será de "coalición" y ha pedido también ser "honestos", refiriéndose a Pablo Casado, quien había dicho previamente que era el único que no había pactado con Pedro Sánchez. Le ha recordado que PP y PSOE sí pactaron, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

También ha recriminado a Rivera que descarte un acuerdo con el PSOE y ha puesto en duda que luego lo lleva a la práctica, porque dijo que no pactaría con Sánchez ni con Rajoy y luego pacto primero con uno y luego con el otro. Y lo mismo sucedió, ha dicho, en Andalucía cuando afirmó que no permitiría la investidura de Susana Díaz y luego la apoyó.

"Hay que ser honestos y decir con quien se va a pactar y que Pedro Sánchez diga que no descarta gobierno con Cs", ha remachado.

Ante la insistencia de la pregunta de si reclamará ministros de Podemos, ha vuelto a responder que lo primero será acordar un programa antes de hablar de ministerios, no obstante no ha descartado esta opción y ha pedido que España se parezca a Europa.

RIVERA SACA UNA COPIA DE LA TESIS DE SÁNCHEZ PARA ACUSARLE DE MENTIR Y ÉSTE LE REGALA EL LIBRO DE ABASCAL

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha sacado, en el primer bloque del debate electoral, una copia de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acusarle de mentir, y éste le ha respondido regalándole el libro del presidente de Vox, Santiago Abascal, "para que conozca los planteamientos políticos de sus aliados".

"He traído un libro que usted no ha leído, es su tesis doctoral", ha dicho Rivera, sacando a colación la festividad de Sant Jordi y Día del Libro, que se celebra el 23 de abril. El líder de Ciudadanos ha llegado a poner el ejemplar sobre el atril de Sánchez y ha mencionado que un software antiplagio detectó en el texto un nivel de plagio del 21 por ciento.

"Lea el de Abascal", le ha respondido Sánchez, entregándole el libro que éste ha escrito con Fernando Sánchez Dragó, mientras Rivera le decía que le veía "nervioso". "No quiere que digamos que pactó con los independentistas o que tiene una tesis que es mentira, que juzguen los ciudadanos que nos ven si miente o no miente", ha remachado.

Este intercambio de libros se ha producido durante el primer bloque del debate, relativo a los programas electorales, a pesar de que la pregunta de los moderadores había sido de empleo. Sin embargo, Sánchez ha aprovechado su primera respuesta para acusar tanto a Rivera como al presidente del PP, Pablo Casado, de "mentir" cuando insisten en que ha pactado con el independentismo.

El episodio ha merecido el reproche del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha advertido de que los espectadores "no se merecen" cosas como el intercambio de libros para conocer las propuestas de los diferentes candidatos.

IGLESIAS AFEA "QUE SE HABLE DE TORRA" CUANDO TOCA EMPLEO

Iglesias también ha afeado a sus contrincantes que se insulten, llamándose mentirosos, y "que se hable de (Quim) Torra", el presidente de la Generalitat, cuando el tema de ese segmento del debate era el empleo.

Ha sido Sánchez quien, esa primera intervención, ha advertido de "las mentiras que vuelan entre el señor Casado y el señor Rivera", de manera que "cada vez se parecen más y cada vez se parecen más a la ultraderecha".

"Yo no he pactado con los independentistas, es mentira, es falso, podrán repetir mil veces una mentira pero falso es falso, no es no y nunca es nunca", ha dicho.

Sus palabras han hecho saltar tanto a Rivera -"es una tomadura de pelo", ha dicho- como a Casado, que le ha preguntado si acaso "lo de Pedralbes fue un picnic", en alusión a su reunión con Torra el pasado diciembre en Barcelona.

Casado ha cargado contra Sánchez por "llamar mentirosos a los demás cuando el que más miente es él". Para ello, le ha recordado críticas que le han dirigido la expresidenta andaluza Susana Díaz --su "no mientas, cariño", durante las primarias--, pero también Felipe González, Alfonso Guerra o José Bono.

"Todo el mundo ha visto que estaba pactando con los independentistas", le ha espetado Casado, y acto seguido ha vuelto al tema del debate recalcando que también pactó con Iglesias un proyecto de Presupuestos que "subía 6.000 millones los impuestos" y que eran lesivos.

SÁNCHEZ RECHAZA LAS CIFRAS DE EMPLEO DE CASADO

En esa línea, ha pasado a reprocharle que en los meses del Gobierno de Sánchez el número de parados ha aumentado en 126.000 personas, de las que 60.000 son mujeres y 20.000 jóvenes. "Es mentira", ha repetido Sánchez.

El líder 'popular' le ha echado en cara las políticas de José Luis Rodríuez Zapatero, a las que culpa de haber destruido 3,5 millones de empleos y le ha preguntado si también mienten el exministro socialista Carlos Solchaga, cuando critica sus políticas, o las advertencias sobre la economía de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España.

Para Casado, lo que sucede es que Sánchez es "rehén" de Podemos y por eso aplica una "política económica devastadora como ha pasado en Venezuela" y de los independentistas, y por eso propuso un aumento de la inversión en Cataluña y una reducción en Murcia, Galicia o Madrid, "donde no gobierna el PSOE ni va a gobernar".

CASADO, RIVERA E IGLESIAS CUESTIONAN LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL PSOE MIENTRAS SÁNCHEZ PROMETE MEJORAS A AUTÓNOMOS

Los candidatos del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno han criticado la política económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, unos (Pablo Casado y Albert Rivera) por lo que consideran la incapacidad de los socialistas de crear empleo y cuadrar las cuentas, mientras que Pablo Iglesias la ve como demasiado conservadora.

El jefe del Ejecutivo ha sacado pecho de que el número de afiliados a la Seguridad Social se encuentra, con 19 millones de personas, en máximos desde agosto de 2008 y ha prometido mejoras para los trabajadores autónomos, con los que se ha comprometido a permitirles cotizar en la próxima legislatura en función de sus ingresos reales.

El bloque dedicado a las propuestas de cada partido en materia laboral y de pensiones lo ha abierto el líder de Ciudadanos, que ha arremetido contra la demostrada incapacidad, a su juicio, de PP y PSOE para arreglar el problema del paro cada vez que han gobernado.

Él, en cambio, se ha erigido como el candidato capaz de situar la tasa de paro por debajo del 10 por ciento fomentando la creación de empleo de calidad con la figura del contrato único y asegurando la sostenibilidad de las pensiones promoviendo la natalidad con medidas de apoyo a las familias. "Me comprometo a ser el presidente de las familias y del empleo de calidad", ha llegado a decir.

Sánchez le ha interrumpido para advertir de que el contrato único que propone Ciudadanos lo que hará es fomentar los empleos "basura" y ha exhibido en contraposición las iniciativas en materia laboral impulsadas por su Gobierno, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros que nutre además de mayores ingresos a la Seguridad Social.

PENSIONES

El líder socialista ha advertido de que los modelos que defienden PP y Ciudadanos caminan hacia la privatización de las pensiones y se ha comprometido a promover una reforma de la Constitución para "blindar" el carácter público de las pensiones.

Iglesias ha retado a Sánchez a que sea más ambicioso y se comprometa a vincular por ley la revalorización de las pensiones en función del Índice de Precios al Consumo (IPC). Pero el presidente ha explicado que el déficit actual, del 2,6%, no permite llegar tan lejos. "Las cosas tienen que cuadrar", ha justificado, pese a estar de acuerdo con Iglesias en la necesidad de que las pensiones se vayan revalorizando.

El líder 'morado' ha defendido la necesidad de que su partido entre en un Gobierno de coalición con el PSOE como garantía de que la política económica de los socialistas beneficie a las clases trabajadoras y no cometa errores como los que a, su juicio, supusieron las reformas laborales aprobadas por los Ejecutivos de PP y PSOE y que no hicieron otra cosa que aumentar la temporalidad.

Casado, por su parte, ha afirmado que el PSOE "nunca" ha sido capaz de crear empleo, ha recordado que Sánchez, siendo diputado, votó a favor del "hachazo histórico" que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó entre los recortes de 2010 y que incluían la congelación de las pensiones, salvo las mínimas.

El líder del PP ha advertido de la urgencia de que su partido llegue al Gobierno porque, con la economía en manos de los socialistas, se avecina una "crisis brutal" y ha puesto como ejemplo los datos de creación de empleo de los Gobiernos de Aznar y Rajoy.

