Actualizada 18/04/2019 a las 12:04

El PSOE ganaría las elecciones al Parlamento Europeo (PE) en España del próximo mes de mayo con el 29,6% de los votos y 18 escaños, según una proyección de sondeos publicada este jueves por la Eurocámara que muestra un avance de socialistas, PP y Vox y un retroceso de Podemos y Ciudadanos.



La proyección publicada vuelve a basarse en un futuro Parlamento Europeo de 751 eurodiputados y no de 705, que hubiera sido el nuevo número de escaños totales si el Reino Unido hubiera abandonado la Unión Europea sin celebrar los comicios a la Eurocámara.



Aunque los británicos aún podrían evitar organizar las elecciones si logran ratificar el acuerdo del "brexit" antes del 22 de mayo, el Reino Unido ya ha iniciado los preparativos para estos comicios y elegirá a 73 eurodiputados que ejercerán su mandato hasta que se produzca su marcha efectiva de la UE, que bajo la última prórroga acordada será como muy tarde el 31 de octubre de este año.



Por este motivo, España volvería a tener los actuales 54 eurodiputados en lugar de los 59 que le hubieran correspondido si el Reino Unido no formase parte de la UE al inicio de la nueva legislatura del PE, en julio.



La encuesta, basada en un sondeo de Sigma Dos del pasado 14 de abril, apunta a que el PSOE subiría ocho décimas en intención de voto respecto a la última proyección de la Eurocámara, del 28 de marzo, pero se quedaría en 18 escaños frente a los 19 del anterior sondeo.



También avanza el PP, que lograría un 21,8% del voto frente al 20,3% del sondeo anterior, aunque no varía el número de eurodiputados que aportaría a la próxima legislatura del Parlamento Europeo, un total de 13.



Por su parte, la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Equo lograría un 13,8 % del voto y perdería 2 escaños frente al sondeo de marzo, logrando un total de ocho.



A continuación se colocaría Ciudadanos, que pierde más de dos puntos porcentuales de intención de voto y cae hasta el 12,7 %, con 7 escaños, 2 menos que en la última encuesta de la Eurocámara.



Vox se afianzaría como la quinta fuerza española en el Parlamento Europeo y lograría un 9,6 % del voto frente al 8,4 % que preveía el sondeo de marzo, lo que le otorgaría un escaño más y le sitúa con 6 escaños.



Le seguiría la Coalición Ahora Repúblicas en la que se encuentran ERC, Bildu y el BNG, que consigue un escaño menos que en la encuesta anterior y se quedaría con dos asientos en la próxima Eurocámara pese a avanzar una décima en las encuestas.



Ni el PNV ni el PDeCAT, que actualmente tienen un escaño cada uno, lograrían eurodiputados en las próximas elecciones, según la proyección de la Eurocámara.

