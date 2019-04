Sánchez niega que sus políticas sociales vayan a suponer ningún "agujero"

Actualizada 15/04/2019 a las 15:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que sus políticas sociales vayan a suponer ningún "agujero" para las cuentas públicas y, aunque ha reconocido que van a "implicar un esfuerzo presupuestario", ha dicho que será "menor que el de las autopistas rescatadas como consecuencia del desaguisado del PP".



Sánchez ha visitado este lunes un centro municipal de mayores Juan Muñoz en el municipio madrileño de Leganés, en busca del voto masivo de los mayores de 65 años, un segmento de población que podría darle la victoria en la Comunidad de Madrid el próximo 28 de abril.



Un acto en el que no ha hecho ninguna mención a los gritos e insultos que recibió ayer el candidato de Cs, Albert Rivera, en Rentería, aunque el PSOE y el propio Sánchez los han rechazado en Twitter.



Ante unas 200 personas, el candidato socialista ha defendido que "se pueden cuadrar las cuentas haciendo políticas sociales en beneficio de la mayoría del país" y ha recordado que su Gobierno ha cerrado el déficit en un 2,6%, cuando el PP previó el 2,7%.



Tras homenajear a los mayores por su contribución a la España actual, les ha dirigido un discurso eminentemente económico en defensa del poder del Estado y del sector público para "poner orden y hacer cumplir las leyes" y de la redistribución de la riqueza.



Convencido de que el debate con la derecha es "cómo se crece y qué empleo se crea", ha renovado su compromiso de impulsar una reforma constitucional para blindar el sistema publico de pensiones con tres ideas: la revalorización conforme al coste de al vida, garantizar la naturaleza pública del sistema, "porque es un derecho, no una mercancía" y asegurar su sostenibilidad financiera.



Como viene haciendo desde que empezara la campaña, Sánchez ha llamado a votantes y no votantes del PSOE a "concentrar el voto en el único partido que puede garantizar que España avance y que estos tres no sumen", en referencia al PP, Cs y Vox.



Tras recordar que en diez meses y con 84 diputados ha revalorizado las pensiones, ha subido las de viudedad y ha recuperado la cotización a la Seguridad Social de las mujeres que cuidan a sus familiares dependientes, ha prometido en la próxima legislatura suprimir el copago farmacéutico para los jubilados con pensiones más bajas y aumentar la aportación del Estado a Sistema de Dependencia.



"Si llenamos las urnas de votos del PSOE habrá más políticas sociales", ha prometido para hacer frente al "gran problema" de la injusticia social, la exclusión y la desigualdad.



Acompañado del líder del PSOE madrileño, José Manuel Franco, y del alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, el presidente ha reivindicado que su partido es el que, en los últimos 40 años, ha puesto en pie el Estado del bienestar.



"Hemos cometido errores, pero los españoles van a quitarle al PSOE el cordón sanitario que le quiere poner la derecha".

