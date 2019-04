Rivera cree la Fiscalía podría actuar ante los "insultos" contra C's en Rentería

Actualizada 15/04/2019 a las 16:30

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha condenado los incidentes de este domingo en Rentería (Guipúzcoa), donde cientos de manifestantes boicotearon un mitin de la formación naranja, y ha dicho que, en su opinión, la Fiscalía podría actuar contra quienes dirigieron "insultos y amenazas" a los asistentes al acto.



Aunque ha descartado que Cs presente una denuncia ante la Fiscalía por estos sucesos, Rivera cree que el Ministerio Público, tras ver las imágenes, podría actuar de oficio. "Se me ocurren unas cuantas caras y unos cuantos insultos y amenazas que son constitutivos de delito", ha apuntado.



Así se ha pronunciado en declaraciones en el puerto de la Cruz Verde, en la Sierra de Guadarrama, a donde ha llegado en moto acompañado por miembros de varias asociaciones de motoristas.



"Si ve algunos de los delitos que vimos ayer en nuestra cara", la Fiscalía "debería actuar, me imagino", ha manifestado, indicando que en Rentería hubo amenazas, agresiones y "huevazos" contra quienes participaron en el acto de la formación naranja y, posiblemente, "delitos de odio".



Sin embargo, Rivera ha descartado que su partido tome medidas judiciales. "Nosotros vamos a dedicarnos a hacer campaña, a proponer y a construir un país". Lo que ha prometido es que si Ciudadanos gobierna tras las elecciones generales del 21 de abril, impulsará un "plan nacional de convivencia y libertad" en comunidades como Euskadi y Cataluña.



"En Cataluña y el País Vasco hace falta un plan nacional de convivencia y de libertad y que la Constitución siga vigente", así que "eso es lo primero que vamos a hacer desde el Gobierno", ha avanzado.



EL NACIONALISMO HA GENERADO "MUCHÍSIMO ODIO"



A su juicio, lo que ocurrió en Rentería es la consecuencia de haber "dado alas al nacionalismo". "Se les han dado todas las competencias sin ningún tipo de supervisión, han controlado la educación y la televisión pública" y se ha generado "muchísimo odio a todo lo que representa la Constitución o España", ha señalado, abogando por "supervisar" lo que se estudia en las escuelas y el dinero público destinado a "entidades separatistas que generan odio".



Tras agradecer a la Ertzaintza el fuerte dispositivo policial en Rentería, porque "gracias a ellos no ocurrió una desgracia", el presidente de Ciudadanos ha destacado "el odio que allí se respiraba". "El terrorismo ha acabado y lo hemos derrotado, pero el nacionalismo sigue ahí, y ayer vimos las consecuencias del nacionalismo hegemónico en una sociedad", ha agregado.



También ha lamentado que los manifestantes gritaran e hicieran una cacerolada desde que empezó el mitin hasta que terminó para impedir que se le escuchara a él y a los demás intervinientes: el filósofo y escrito Fernando Savater, la eurodiputada de UPyD y candidata de Cs a las elecciones europeas, Maite Pagazaurtundúa, y el exdirector general de la Policía Nacional y la Guardia Civil Joan Mesquida.



LA "DIGNIDAD" DE MAITE PAGAZAURTUNDÚA



A pesar de la "impotencia" y del "temor" que sintió por sus compañeros de partido, Rivera también ha expresado su "orgullo" por ver cómo Pagazaurtundua -que recordó su infancia en Rentería- "representó la dignidad del pueblo español y de aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido" a manos de ETA. En su caso, su hermano Joseba, exjefe de la Policía Local de Andoáin (Guipúzcoa) asesinado en 2003.



"A Pagaza o a Savater les van a dar estos lecciones de democracia", ha indicado, añadiendo que España "no olvida que las víctimas" de la banda terrorista "son los buenos" y que "los matones son los malos".

Rivera espera que, algún día, quienes representan o apoyan a partidos "constitucionalistas" puedan "ir a cualquier pueblo de España" sin tener que ir escoltados y sin sufrir amenazas e insultos. "Yo me comprometo a que no haya un palmo del país donde no se pueda pensar en libertad", ha afirmado, insistiendo en que los independentistas deben respetar a los que no lo son.

