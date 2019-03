Torra insiste a la JEC en la "imposibilidad" de cumplir su orden sobre lazos

Actualizada 14/03/2019 a las 17:56

El presidente catalán, Quim Torra, ha insistido este jueves a la Junta Electoral Central (JEC) en la "imposibilidad" de cumplir su orden sobre la retirada de esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos dependientes de la Generalitat.

Torra envió este miércoles a la JEC un escrito en el que alegaba la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar esteladas y lazos amarillos y le pedía "reconsiderar" su decisión.

En una visita al Puerto de Tarragona, Torra se ha reafirmado en su negativa a retirar la simbología aludida por la JEC: "Denunciamos un nuevo intento del Estado para limitar y vulnerar uno de nuestros derechos esenciales", ha señalado.

"No renunciaremos nunca al derecho a la libertad de expresión, ni al de protesta, ni al de manifestación", ha subrayado el presidente, que ha afirmado que "mantener los lazos amarillos y las esteladas es libertad de expresión", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Torra ha vuelto a pedir a la JEC que reconsidere su requerimiento ante lo que considera que es "una nueva vulneración de la libertad de expresión y, sobre todo, ante la imposibilidad de que una orden como esta se pueda cumplir".

En este sentido, ha alegado que hay "centenares de edificios públicos y hay miles de funcionarios que legítimamente expresan también su protesta y su rechazo a la situación de esta cárcel y de este exilio injustos poniendo lazos amarillos en sus puestos de trabajo".

"Yo no limitaré nunca la libertad de expresión de los funcionarios ni de ningún ciudadano de Cataluña", ha insistido Torra, que ha asegurado: "En este país no queremos vivir con miedo y no viviremos con miedo".

Como ya remarcaba en el escrito remitido a la JEC, Torra ha recordado que el Parlament "aprobó por una amplísima mayoría una resolución explicando que la estelada era un símbolo que representa un anhelo de libertad de un pueblo" y este año, otra vez por amplia mayoría, la cámara catalana "rechazó la retirada de los lazos amarillos de las fachadas de los edificios públicos".

También se ha referido al hecho de que un grupo de personas ha descolgado esta madrugada de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona una pancarta con un dibujo de un gran lazo amarillo, ante lo que ha destacado que Cataluña "ha hecho de los valores de la democracia, la justicia y la no violencia su razón de ser".

Frente a la actitud de Ciudadanos, que ha presentado un escrito ante la JEC en el que solicita que traslade el caso a Fiscalía por una posible "responsabilidad penal" del presidente, ha pedido que "dejen de crispar", que "respeten los valores esenciales de este pueblo" y que "hagan política, debatan y presenten sus propuestas en el Parlament".

Etiquetas Quim Torra

Selección DN+