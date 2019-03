Cs reconoce el 'pucherazo' que favorecía a la candidata de Rivera en Castilla y León

Actualizada 11/03/2019 a las 15:13

Ciudadanos ha reconocido el 'pucherazo' de la candidata oficialista en las primarias de Castilla y León y ha confirmado que el crítico Francisco Igea será el candidato a la Presidencia de la Junta.



El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha asegurado que el sistema de primarias del partido es "robusto y transparente" y que hubiera detectado el error que se produjo en el recuento de la votación de Castilla y León, aunque el candidato Francisco Igea no hubiera denunciado irregularidades.



Una explicación que ha dado en una rueda de prensa en la sede de Alcalá después de que la Comisión de Garantías y Valores de Cs haya anulado 82 votos, quitando así la victoria a la exdirigente popular Silvia Clemente, una apuesta de la dirección del partido a presidir la Junta de Castilla y León.



Lo que todavía no han averiguado es dónde se ha producido el error y desde qué dirección IP (número de identificación desde la que un equipo se conecta a Internet) se han emitido esos 82 votos, aunque creen que no ha sido desde un mismo equipo.



Según la versión de Villegas, el error constaba en el acta de las votaciones y, por tanto, hubiera salido a la luz aunque hubiera tardado unas horas más en hacerse público, admitiendo solo que hubo un "error humano" al precipitarse el partido en dar los resultados sin resolver antes el descuadre que se apreciaba.



En relación con el futuro de Silvia Clemente, un fichaje personal de Villegas, ha afirmado que no hay nada planteado sobre la mesa, respondiendo así a preguntas sobre la posibilidad de que ésta pudiera ser incluida en alguna lista electoral.



Ha insistido en que el sistema detectó esta "incidencia" y, por tanto, no pueden más que estar "orgullosos" de un mecanismo que es capaz de apreciar cualquier irregularidad en menos de 24 horas, descartando así que alguien pueda asumir responsabilidades por lo ocurrido.



Después de lo sucedido en Castilla y León, donde se han disputado las únicas primarias que estaban reñidas, han comprobado el resto de votaciones sin encontrar ningún problema salvo en Las Palmas, donde ha habido un voto de más, pero en este caso no alteraba el resultado.



Por otro lado, el "número dos" de Cs se ha mostrado convencido de que estas irregularidades "en absoluto" dañan la imagen del partido porque demuestran que pueden ser detectadas y subsanadas, como tampoco afectará a la formación naranja, ha recalcado, la crisis interna sin precedentes que originó la apuesta por Clemente.



Finalmente, Clemente se ha quedado con 479 sufragios de la militancia (un 47 por ciento) frente a los 526 (un 51 %) de Francisco Igea, quien ha vencido por 47 votos a la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, dando la vuelta al resultado, que inicialmente le había dado a ella 35 votos de ventaja.

Selección DN+