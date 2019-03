El proyecto de Presupuestos catalanes de 2016 preveía estructuras de Estado

Actualizada 10/03/2019 a las 11:45

Un correo electrónico de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) desvela que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2016 que presentó Oriol Junqueras llevaba dotación económica para las estructuras de Estado que estaba desarrollando en aquellos momentos el Ejecutivo catalán de cara a la constitución de la futura República catalana.



Así consta en un informe de Guardia Civil entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la creación de estructuras de Estado para cuando lograran la independencia y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.



El Ejecutivo catalán se había visto obligado ya a prorrogar el presupuesto de 2015. La prórroga se aprobó en febrero de 2016 con apoyo parcial de la CUP y la advertencia de esa formación de que eso no significaba que les fueran a apoyar el proyecto de Presupuesto para 2016. Un aviso que se materializó en junio con el rechazo a las cuentas públicas, obligando a que la prórroga presupuestaria se mantuviera todo el ejercicio.



Entre la documentación incautada al exsenador de ERC y exjuez Santiago Vidal, están una serie de correos procedentes del departamento de coordinación del partido de Oriol Junqueras. En uno de ellos le remiten un documento interno del partido conteniendo un argumentario sobre la actualidad de los acontecimientos políticos en relación al anuncio que había hecho Carles Puigdemont de que se sometería a una moción de confianza -cosa que ocurrió en septiembre- y de la tramitación de los Presupuestos de 2016.



En ese documento está reflejada la posición de ERC en relación con las desavenencias producidas con la CUP en las negociaciones celebradas sobre la aprobación de los Presupuestos de ese año. La negociación de los mismos provocó numerosas reuniones para lograr los votos de los 'cupaires', sin cuyo apoyo no podían salir adelante.



Sin embargo, las negociaciones no fructificaron y la CUP echó por tierra en junio de ese año, las cuentas que había presentado Oriol Junqueras.



Este hecho estaba recogido en el correo que ERC envía a Santiago Vidal el 11 de junio de 2016: "El rechazo de Ciudadanos, PSC, Cataluña Sí Que es Pot, PP y CUP al proyecto de Presupuestos fuerza la prórroga de los presupuestos de 2015 por todo lo que resta de 2016". En ese texto se añade: "La prórroga presupuestaria provoca que como máximo los gastos serán los del Presupuesto de 2015 y limita las posibilidades de aprovechar los mayores ingresos y el destino de ingresos a políticas sociales y a la dotación económica de las estructuras de Estado".



CONTROL POR PARTE DEL ESTADO



Según las observaciones que realiza la Guardia Civil al respecto, en el documento de ERC "lejos de ocultar el destino final de las partidas presupuestarias previstas en el nuevo año 2016, reconocen que una prórroga de los presupuestos del 2015 limitaba la libertad de gasto y suponía el control por parte del Estado, dejando al Govern sin capacidad para acometer otras inversiones distintas a las previstas".



Concretamente, afirman los investigadores, destaca el párrafo donde reconocen que el hecho de la prórroga de las cuentas públicas afectaría, entre otras, a la "dotación económica de las Estructuras de Estado".



La negativa de la CUP a apoyar las cuentas públicas catalanas echó abajo el Presupuesto de 2016 en junio de ese año. Pero cinco meses después, en noviembre, la CUP decidió permitir que el Presupuesto catalán para 2017 se pudiera tramitar. La razón de mayor peso fue la inclusión en las mismas de una partida para específica para garantizar la celebración del referéndum ilegal de independencia que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.



El presupuesto para ese ejercicio se aprobó finalmente en marzo de 2017, con los votos de JxSí y la CUP, incluyendo la disposición en la que se preveía el referéndum y a pesar de las advertencias jurídicas de los letrados de la Cámara catalana, quienes alertaban de que aprobar esa disposición suponía "ignorar" las advertencias del Tribunal Constitucional.

