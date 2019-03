La Guardia Civil acusa a los Mossos de espiarles y oponer resistencia el 1-O

Actualizada 07/03/2019 a las 17:20

El jefe de la Guardia Civil en Cataluña el 1-O, Ángel Gozalo, ha acusado a los Mossos d'Esquadra de hacer ese día seguimientos a sus unidades y de oponer resistencia cuando iban a intervenir en algunos centros, además de rechazar ayudarles cuando se lo pidieron y mantener una actitud general de pasividad.



Gozado, que testifica este jueves en el juicio a la cúpula del "procés" en el Tribunal Supremo, ha resaltado que a primera hora de la mañana del 1-O sus unidades comprobaron que había muchos puntos de votación llenos de gente, en algunos casos sin presencia de los Mossos y en otros con pocos efectivos y con una equipación no "adecuada", ya que no iban preparados para ejercer funciones de orden público.



A la vista de esta "radiografía visual", contactaron con el coordinador del dispositivo policial para impedir el 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que activó el "plan B" para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pudiesen actuar por su cuenta.



A preguntas del fiscal Fidel Cadena, Gozalo -que meses después del 1-O fue ascendido a teniente general- ha detallado que el despliegue de los Mossos era "escasísimo" y que, en el mayor número de los centros a los que se dirigió la Guardia Civil, los efectivos de la policía autonómica tenían una actitud pasiva.



Según el testigo, en algunos casos los Mossos incluso incurrieron en alguna "resistencia", que está "constatada" y de la que abrieron diligencias, ya que tomaron nota del número de placa de los agentes de la policía autonómica que trataron de impedir que actuasen.



Además de que sostener que los Mossos mantuvieron una actitud generalizada de pasividad, Gozalo ha descrito casos en que la Guardia Civil solicitó ayuda a la policía catalanas, para que colaboraran con ellos, y la petición fue rechazada.



El teniente general ha denunciado también que constan varias acciones de "vigilancia a los movimientos" de la Guardia Civil por parte de unidades de los Mossos, que apostaron vehículos para tomar y emitir referencias de las "salidas y movimientos" de las unidades del instituto armado, lo que se está investigando en los juzgados de Lleida.



Gozalo ha señalado que "las sombras de duda" sobre los Mossos d'Esquadra se remontaron al 19 de septiembre de 2017, en el registro de material electoral de Unipost, cuando solicitaron su ayuda y tardaron 40 minutos en asistirles, y ha añadido: "Todo sumaba".

A su juicio, las dudas sobre los Mossos surgieron "los días de preludio" al 1-O.



Lo ha situado en concreto el 19 de septiembre, durante el registro de la oficina de la empresa de mensajería Unipost en Terrassa (Barcelona), cuando los agentes sufrieron "mucho tiempo de espera" -"un lapsus de 40 minutos"-, con muchos ciudadanos congregados, desde que pidieron ayuda a los Mossos y finalmente se les auxilió.



Una respuesta ni "adecuada ni oportuna", a su juicio, y que le llevó a pensar: "Aquí algo me está fallando".



La situación se repitió al día siguiente, cuando hubo registros en 41 puntos de Cataluña, incluida en la Conselleria de Economía de la Generalitat, y varias detenciones de exaltos cargos del Govern en una operación dirigida por el juzgado de Barcelona que investigaba los preparativos del 1-O.



Según el teniente coronel, ese día se vivió "una concatenación de hechos" que mostraron la "no acción" de los Mossos y que "sumó otra sombra de duda" en si la respuesta de los Mossos el 1-O sería o no adecuada.

