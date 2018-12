Cs acusa a Sánchez de "componendas secretas" con Torra para seguir en Moncloa

Actualizada 29/12/2018 a las 11:42

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de preparar "pactos oscuros" y "componendas secretas" con Quim Torra con el fin de "seguir en la Moncloa", a partir del documento de 21 puntos que el president le entregó en Barcelona.



En una entrevista, Carrizosa ha denunciado que Sánchez "ocultó" la existencia de ese documento, que fue revelada por el propio Torra este martes, cinco días después de la reunión que mantuvieron ambos presidentes en el Palau de Pedralbes.



"¿Por qué Sánchez no informó y ocultó esos 21 puntos? Porque se los guardaba en un cajón, para ver si podían ser objeto de arreglos, componendas secretas y pactos en la trastienda. Por eso Sánchez no rechazó públicamente el documento que le presentó Torra de inmediato", ha interpretado.



Para el portavoz parlamentario de Ciudadanos, resulta "escandaloso" que "todavía no se conozca a día de hoy el contenido del documento", más allá de los tres puntos que desveló públicamente el propio Torra: un compromiso para "aislar el fascismo y la ultraderecha", una apuesta por la "regeneración democrática y la ética política" y una "comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España" para pactar un referéndum.



Según Carrizosa, el presidente del Gobierno mantiene en secreto ese documento porque quiere "margen de maniobra" para negociar los 21 puntos y preparar "acuerdos en la trastienda", y garantizarse así los "votos necesarios para mantenerse un poco más en la Moncloa".



La respuesta de Sánchez, a su juicio, "debería haber sido no coger ese documento del presidente de la Generalitat" y "rehusar cualquier tipo de acuerdo, y más si es secreto".



Porque lo que busca Torra, según el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, es "conseguir ventajas" para los presos soberanistas y negociar el ejercicio del "derecho a la autodeterminación".



Para Carrizosa, el Govern actual es "continuador de lo que hizo" el ejecutivo que presidió Carles Puigdemont, por lo que "Sánchez, en vez de mirar hacia otro lado, debería preguntar a Torra si está dispuesto a acatar la Constitución".



Carrizosa es partidario de que, "en caso de que Torra no dé una respuesta clara y contundente de que sí acata el ordenamiento jurídico", se proceda a "aplicar el artículo 155" de la Constitución.



Uno de los problemas del PSOE, en su opinión, es que "actualmente es el PSC quien le está mandando en su estrategia para afrontar" el proceso soberanista, pese a que los socialistas catalanes "primero promovieron un Estatuto inconstitucional" y luego, con José Montilla al frente, "encabezaron las manifestaciones críticas" con el Tribunal Constitucional por los recortes al texto estatutario.



"El PSOE debería desmarcarse más de este partido que estuvo en el origen del 'procés' y que ahora está sirviendo de muleta del 'procés' en muchas ocasiones", ha señalado.



Carrizosa ha pedido a Sánchez que "deje de seguir los postulados del PSC" y vuelva a la "senda del viejo constitucionalismo del PSOE", como le han pedido "muchos dirigentes" socialistas.



"Desearíamos que el sanchismo rectificase y siguiese más los postulados de los viejos dirigentes del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra y algunos de sus barones territoriales", ha añadido.

