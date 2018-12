Actualizada 28/12/2018 a las 13:41

El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "catastrófico" el resultado de los seis meses de Gobierno de Pedro Sánchez, que a su juicio está repitiendo los errores de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que condujeron "a una crisis institucional y territorial gravísima".



Desde Logroño, donde ha presentado a los candidatos del PP a la Alcaldía de la capital y del Gobierno de La Rioja, Pablo Casado ha afirmado que Sánchez trata desde que gobierna de "destruir" todo lo que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy y no ha aceptado ninguno de los acuerdos que, según ha dicho, le ofreció en el primer encuentro entre ambos en La Moncloa el pasado verano.



El líder de los 'populares' ha reiterado el mensaje en el que insiste en los últimos días, que la llegada al Gobierno de Andalucía del PP es "el primer paso" de lo que ocurrirá en las autonómicas y municipales de mayo y éstas, a su vez, un anticipo "para la recuperación del Gobierno de España".



"GRAN IRRESPONSABILIDAD A LA HORA DE PACTAR PRESUPUESTOS"



Ante todo ello, el presidente del PP ha recriminado a Pedro Sánchez y al PSOE "su gran irresponsabilidad" al pactar los presupuestos generales del Estado con aquellos que quieren destruirlo, algo que no parece muy inteligente".



En este sentido, se ha referido a diferentes puntos para demostrar que "Pedro Sánchez no ha hecho nada" durante sus días de Gobierno en materia de Economía, Seguridad y Política Educativa".



Según Casado, en Economía "puedes dejar de hacer reformas, cómo ha hecho Pedro Sánchez, pero lo cierto es que si sigues así uno se acaba cayendo y eso es lo que pasó en España con Zapatero, la caída fue letal para nuestro país y, todavía, seguimos pagando estos estragos".



"Hoy sigue habiendo destrucción de empresas, hay una desaceleración clara que ya lo están indicando todos los organismos y, sobre todo, hay una gran irresponsabilidad a la hora de pactar los presupuestos". Ayer -ha recordado- "se tumbó la propuesta del PSOE del techo de gasto que supone un suicidio económico para España".



El PSOE lo que hace es, en palabras de Casado, "proponer aumentar la deuda y la senda del déficit y aumentar todos los impuestos, no un poco sino siete mil millones de euros". Pedro Sánchez, ha lamentado, "quiere aumentar los gastos aunque no sabemos para qué" porque lo único cierto es que "tenemos una política económica nefasta, al dictado del de Podemos".



"Lo que nunca había que hacer es lo que ha hecho el PSOE y, como con Zapatero, es un auténtico error que pagaremos caro si no recuperamos pronto el Gobierno de la nación".



POLÍTICA EDUCATIVA



Pablo Casado también se ha referido a la política educativa del PSOE tras recordar que con el PP "se bajaron las cifras del fracaso y el abandono escolar, se permitió la libertad de elección de colegios por parte de las familias, se apostó por el bilingüismo, sobre todo en inglés, se reforzó la inspección y la FP Dual y se plantearon materias troncales en toda España, la misma sea la comunidad autónoma que sea, y nueva materias para reinventarse y trabajar".



"Todo esto es lo que se planteaba por parte del PP y el PSOE lo ha planteado en contra".



Está claro que "nosotros tenemos nuestro modelo educativo, el que ha triunfado en todo el mundo, y con Sánchez no puede ser que la educación esté transferida y que se vuelva a apostar por la mediocridad".



Para el PP, la educación es "fundamental" porque es "la palanca de desarrollo de futuro y la garantía de cualquier nación que se precie".



UN "AUTÉNTICO DESASTRE" EN SEGURIDAD



Además, y en materia de seguridad, Casado ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha sido "un auténtico desastre". En este sentido se ha referido al buque 'Open Arms' y ha lamentado "el efecto llamada de la propuesta demagógica de Pedro Sánchez" porque "estamos viviendo ahora mismo la peor oleada de inmigración desde el año 2006".



Se trata de "inmigrantes explotados por las bandas" aunque desde el PP "nos han llamado de todo, radicales, populistas... pero al final, han tenido que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana y defender a los ciudadanos para dejar de hacer el ridículo. El PSOE ha tenido que hacer lo que dijimos cuando nos encontramos que España sufre la peor crisis de inmigración de la última década por lo menos".



Finalmente, y con respecto a la prevención de crímenes, Pablo Casado ha pedido "responsabilidad al Estado" para no derogar la Prisión Permanente Revisable porque "es disuasoria y permitirá que no reincidan estos salvajes cuando salgan a la calle".



"No podemos dejar que nuestros hijos tengan miedo a salir a la calle y que haya una izquierda tan retrógrada que diga que lo que hay que hacer es proteger a las mujeres. No es este discurso el que equipara la víctima con el verdugo" sino que "hay delincuentes que deben estar en la cárcel y las víctimas deben estar sanas y salvas".

