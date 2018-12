La reunión entre Sánchez y Torra comenzará a las 19.00 horas en Pedralbes

Actualizada 20/12/2018 a las 16:18

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, a la que el Govern prevé que se sumen después miembros de ambos gabinetes, finalmente comenzará a las 19.00 horas en el Palau de Pedralbes de Barcelona.



La convocatoria oficial de la Generalitat ha llegado a pocas horas del inicio del encuentro y justo al término de la rueda de prensa del Consell Executiu que ha ofrecido la consellera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi.



En la convocatoria, la Generalitat detalla que Sánchez y Torra van a "encabezar la cumbre" entre los dos gobiernos, sin concretar qué consellers y ministros van a participar.



En todo caso, Artadi, antes de que se enviara la convocatoria, ha asegurado que habrá una reunión aparte de Sánchez y Torra y otra, también con éstos dos últimos, a la que se sumarán finalmente solo dos ministros, que ha dicho que serán la vicepresidenta Carmen Calvo y Meritxell Batet, y el mismo número de consellers, la propia Artadi y el vicepresidente catalán, Pere Aragonès.



Si bien la Generalitat planteó ayer una "salutación" de Sánchez y Torra y luego una reunión con ambos y tres miembros de cada gabinete, Artadi ha explicado que han aceptado la petición de Moncloa de que el jefe del Ejecutivo y el presidente catalán tengan un momento a solas para conversar.



En este sentido, ha indicado que es "normal" que Sánchez y Torra puedan tener "un aparte" en cuanto a que "son homólogos y hay temas que entendemos que tienen que discutir ellos dos".



La consellera, que ha achacado el retraso de la convocatoria a "complicaciones" con Moncloa por el formato del encuentro, no ha detallado tampoco el orden del día de la cumbre.



Ha remarcado no obstante que en la negociación previa a esta cita no se han encontrado con "líneas rojas", lo que tampoco quiere decir que vayan a llegar a acuerdos, ha puntualizado.



Aunque no haya pactos hoy, la consellera ha hecho hincapié en que es necesario que se establezca un "mecanismo estable que permita ir avanzando" en los asuntos pendientes, pues "necesitamos poner orden y método sobre cómo avanzamos", ya que de lo contrario el diálogo solo va a quedar en "buenas palabras".



Desde la primera reunión de Sánchez y Torra del pasado julio, la consellera ha señalado que la relación entre Gobierno y Generalitat ha ido "fluctuando", con meses en los que "se ha hablado más y otros menos".



"En julio sí había más esperanzas que ahora, y seguramente hoy tendremos más información sobre si las relaciones están mejor o peor", ha apuntado.

