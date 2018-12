Las claves de una comisaría de Zamora para ser la más ágil en tramitar el DNI

Actualizada 09/12/2018 a las 12:18

Responsables de la comisaría de Zamora de la Policía Nacional, que las estadísticas sitúan como la más rápida de España a la hora de dar cita previa para expedir el DNI o el pasaporte, han explicado las claves que le han llevado a ser la más ágil en esta tramitación y algunas anécdotas que han vivido.



Mientras en algunos centros de expedición el ciudadano debe esperar a ser citado hasta mediados de enero de 2019 y en las épocas punta de trabajo esa demora puede llegar a los dos meses, en Zamora es posible salir con el nuevo carné de la mano al día siguiente de pedir cita o incluso, si hay huecos, hacerlo en el momento.



El comisario jefe de Zamora, Ubaldo de la Torre, ha atribuido la eficacia del servicio al "tesón y la buena fe" de los funcionarios que lo prestan, que tienen diez minutos asignados por cita y suelen tardar siete y dedicar ese tiempo extra a tramitar más documentos.



A ello suma esta comisaría una planificación de tiempos de descanso y vacaciones, con refuerzo de turnos en las épocas del año con picos de demanda, como ocurre en Navidad, Semana Santa o especialmente en verano, cuando más se viaja y se necesita de forma imperiosa un DNI o pasaporte en regla.



El pasado verano, en la época más crítica del año, la espera media en España era de 34 días y Zamora tenía la menor demora del país, con nueve días, y lo mismo ocurrió a principios de año, cuando otra estadística oficial situó a la comisaría zamorana en el reducido grupo de las que daban cita al día siguiente.



La agilidad en la tramitación ha provocado un "efecto llamada" y se ha convertido en habitual en esta comisaría tramitar el DNI o el pasaporte a residentes en Salamanca, Valladolid o Madrid, algunos de ellos tras viajar ex profeso para realizar el trámite sin tener que esperar semanas.



En un centro de expedición como éste no faltan las anécdotas, desde recibir a bebés de dos meses y medio que, con ayuda de sus padres, se sacan el DNI, hasta personas mayores que se sorprenden al ver que deben renovar el documento en el año 9999, fecha que figura de forma genérica en los carnés que se expiden de por vida.



También hay quienes demoran tanto la renovación que la efectúan con el carné caducado desde hace casi veinte años, como pasó en un caso atendido por el funcionario Daniel Rodríguez, integrante de uno de los equipos que se desplazan por una decena de localidades para acercar la tramitación del DNI al medio rural.



La función social de estos equipos móviles va más allá, ya que también acuden a residencias de mayores y domicilios de personas con discapacidad o enfermas y eso "lo agradece mucho la gente", ha subrayado este funcionario del equipo móvil de Zamora.



El grado de satisfacción con la respuesta del servicio queda patente entre quienes acuden a renovar el DNI a Zamora, como Beatriz Santiago, que ha detallado que intentó pedir la cita previa a través del móvil pero no se aclaraba, por lo que acudió directamente a comisaría y su sorpresa fue que la atendieron al momento.



En los once primeros meses de este año, la comisaría provincial de Zamora ha expedido 22.835 carnés y 4.542 pasaportes, con picos de hasta 150 expediciones al día.



A esos datos hay que sumar los 1.942 carnés y 260 pasaportes tramitados en la unidad de extranjería y documentación de Alcañices y las 2.743 expediciones de los dos equipos móviles, con lo que conjuntamente los diez funcionarios encargados de esa labor en la provincia han tramitado 32.322 documentos en lo que va de año.

