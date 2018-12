Casado ultima candidatos "potentes" del PP para Madrid y Barcelona

Actualizada 09/12/2018 a las 11:55

El líder del PP, Pablo Casado, ultima candidatos "potentes" para Madrid y Barcelona y su pretensión es presentarlos en público antes de las Navidades. De hecho, ambas plazas figuran en el calendario provisional de actos que tiene en su agenda en breves fechas, según han informado fuentes del partido.



Casado inició este viernes y sábado su tour por las comunidades autónomas para anunciar cabezas de cartel del PP a los comicios de 2019. Tras sus paradas en Aragón y Murcia, la próxima semana hará lo propio en "dos o tres comunidades más".



Conscientes del nerviosismo que hay en las filas del partido por las candidaturas y los posibles cambios que puede hacer el nuevo equipo, la dirección del PP mantiene el hermetismo sobre las opciones de 'números uno' en esas plazas clave y sobre las que Casado y su núcleo más cercano tomará la decisión última.



¿REPETIRÁN GARRIDO Y ALMEIDA EN MADRID?



En Madrid, Casado tendrá que decidir si apuesta por el cambio o por mantener a sus actuales portavoces. En el Ayuntamiento ejerce como portavoz José Luis Martínez Almeida -desde que se marchó Esperanza Aguirre hace más de un año- y en la Comunidad de Madrid está al frente Ángel Garrido tras la dimisión de Cristina Cifuentes.



El crecimiento de Vox en Andalucía ha añadido un nuevo factor que 'Génova' va a tener en cuenta al designar los 'número uno' en Madrid y otras plazas. Por ejemplo, en las municipales de 2015 el partido de Santiago Abascal ya logró más de 9.000 votos que impidieron que Esperanza Aguirre lograra mayoría absoluta.



Para frenar el avance de Vox en Madrid, Casado quiere candidatos con un discurso "claro" y que hablen sin "complejos", un perfil que, algunas fuentes del PP consideran que no encaja con el de Ángel Garrido. Sin embargo, otras fuentes creen que Casado sí podría apostar por su continuidad y elegir un cabeza de cartel "duro" para el Ayuntamiento, que es una plaza más clave porque arrastra votos para el conjunto de la comunidad.



Fuentes del PP han señalado que en el calendario provisional de presentación de candidaturas Madrid será en breve. De este modo, todo apunta a que se puede conocer a los candidatos antes de la tradicional cena de navidad del PP madrileño, que este año se celebrará en la capital el jueves 20 de diciembre, en el distrito de Salamanca.



Varias fuentes del PP regional consultadas han hecho hincapié en la "necesidad" de que a esa fecha se llegue con los candidatos ya designados. Los nervios entre los 'populares' madrileños han aflorado en los últimos meses temiendo que pase lo mismo que sucedió en los últimos comicios con el expresidente Ignacio Gónzalez que continuaba en el Gobierno pese a ser estar ya nombrado su relevo: la por entonces exdelegada del Gobierno Cristina Cifuentes. Garrido, actual jefe del Ejecutivo autonómico, podría quedar ahora en la misma posición.



En las quinielas para Madrid, bien a la Comunidad o el Ayuntamiento, han aparecido nombres como Manuel Pizarro, Isabel García Tejerina, Ana Pastor, Javier Maroto, Antonio González-Terol y, últimamente se ha sumado el de Adolfo Suárez Illana.



CANDIDATURA EN BARCELONA



Otra candidatura clave es la del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque el PPC allí es la sexta fuerza política (tiene tres concejales de 41), 'Genova' busca también una candidatura "potente" que se presente como dique de contención del independentismo.



En este sentido, Pablo Casado ya ha ha anunciado que el Partido Popular de Cataluña concurrirá con sus propias siglas en las municipales y no se integrará en la plataforma que lidera el exprimer ministro francés Manuel Valls.



Aunque el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y Casado llevan discretamente esas conversaciones, no se prevé que repita el actual portavoz del PP en el Consistorio, Alberto Fernández Díaz. Uno de los nombres que está encima de la mesa es el de Josep Bou, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, según ha publicado 'El Periódico'.

