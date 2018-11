El "rey del cachopo" se declara inocente en su primer testimonio policial

Actualizada 17/11/2018 a las 18:19

El "rey del cachopo", sobrenombre del empresario hostelero César Román, se ha declarado este sábado inocente del crimen de su expareja, en su primer testimonio en dependencias de la Policía Nacional de Zaragoza en presencia de su letrado.



Así lo ha asegurado a los medios de comunicación el abogado del detenido, Javier Notivoli, a la finalización de las declaraciones realizadas por Román, detenido este viernes en el restaurante que trabajaba desde hace dos meses en la capital aragonesa bajo una falsa identidad y con el aspecto físico cambiado.



Notivoli ha explicado que las investigaciones se encuentran bajo secreto sumarial y que solo conocía el relato que le había manifestado su cliente, cuyo contenido íntegro no ha querido desvelar al estar sujeto al secreto profesional.



Según ha señalado, "él conoce los hechos que se le imputan, un delito de asesinato, y me asegura que es total y absolutamente inocente de los cargos que se le imputan".



Ha añadido que su el "rey del cachopo" se muestra tranquilo, "no solo mental sino también físicamente", y que su actitud es en todo momento de "total cordialidad".



De acuerdo con la ley, el abogado ha confirmado que al detenido se le han recogido muestras de ADN y que posteriormente le iban a tomar fotografías y sus huellas digitales.



En relación a los hechos ha asegurado conocer solo lo publicado por los medios de comunicación debido al secreto de las investigaciones, y ha advertido que la divulgación de datos del sumario podría constituir un delito.



Ha asegurado, además, no tener constancia de si se había puesto en contacto con sus familiares mientras se encontraba en Zaragoza bajo una identidad falsa, ni de los supuestos celos que barajan los investigadores como posible detonante de los hechos.



Respecto a la situación del detenido, ha comentado que esta misma tarde será trasladado al juzgado de guardia de la capital aragonesa, sobre las 17.00 horas, para declarar, y que será el magistrado quien decida sobre su posible envío a Madrid, donde están centralizadas las investigaciones.

Román será trasladado en una conducción ordinaria de detenidos, por lo que su comparecencia judicial se realizará por turno, en función de lo establecido por el instructor.

Etiquetas Sucesos

Zaragoza

Selección DN+